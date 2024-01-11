Нефть снова просела в цене: почему на рынке растет беспокойство

Нефть продолжает дешеветь. Больше всего на динамику на рынке повлияли два фактора. Больше о колебаниях цен на сырье – читайте в материале 24 Канала.

Как изменились цены на нефть за день

В среду, 10 января, фьючерсы на нефть марки Brent завершили торговый день с ценой на уровне 76,80 доллара за баррель. Сырье просело в цене на 0,79 доллара или 1% во время торговой сессии.

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В то время как стоимость контрактов на нефть, известная под брендом WTI, упала на 0,87 доллара или 1,2%. Цена американского сырья остановилась на уровне 71,37 доллара за баррель, информирует издание Reuters.

За данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 76,98 доллара за баррель (+0,23%);

за баррель (+0,23%); Марка WTI торгуется на уровне 71,55 доллара за баррель (+0,25%).

Что происходит на рынке нефти

В ходе торгов в среду цены на нефть упали в среднем на 1% на фоне новостей о достаточно резком росте запасов сырья в США. Это спровоцировало новую волну опасений по поводу спроса на нефть. Кроме того, слабые экономические перспективы стран Европы лишь усиливают уровень беспокойства по поводу спроса на нефть, пишет Reuters.