Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури посетил Всемирный экономический форум в Давосе и сделал ряд заявлений. В частности, чиновник рассказал о роли своей страны в закупке российской нефти.

Индия после начала полномасштабного вторжения России в Украину существенно увеличила объемы закупки российской нефти, достигнув рекордных уровней. Хардип Сингх Пури считает, что этот подход спас мир от роста цен на нефть.

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Индия заявила, что спасла мир

По его словам, баррель нефти мог бы стоить больше 200 долларов за баррель, если бы Индия не покупала дешевую российскую нефть из-за геополитических конфликтов. Индийский чиновник назвал это прагматизмом. Кроме того, следует учитывать, что страна покупает российскую нефть со значительными скидками.

Потому что Индия не может остановиться: мы импортируем 85% нефти, и мы должны решать вопросы доступности ресурсов и устойчивости.

– заявил Хардип Сингх Пури.

Чиновник также добавил, что по прогнозам аналитиков, потребление энергоресурсов в Индии растет в три раза быстрее, чем в целом по всему миру, а за следующие 20 лет этот показатель может достичь 25% в глобальном измерении. На момент создания этого материала стоимость нефти Brent колеблется на уровне 77,13 доллара за баррель, тогда как американское сырье стоит чуть более 71 доллара за баррель, согласно данным Bloomberg.

Напомним, что в 2023 году Россия экспортировала до 90% нефти и нефтепродуктов в Индию и Китай. В Европе этот показатель упал до рекордного минимума на уровне 4-5%. В то время как бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал о том, как Россия теряет рынок нефти и газа Европы и об эффективности санкций Запада против официальной Москвы.