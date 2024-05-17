Металл, который отвечает за здоровье экономики, взлетел в цене до максимума с весны 2022 года

Медь продолжает фиксировать рекорды на рынке. Фьючерсы на металл на неделе достигли пикового значения с апреля 2022 года.

Росту цен на металл способствуют изменения в современном мире. Речь идет как об экономическом, так и о технологическом секторе.

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Новый рекорд меди на рынке

Во время торгов в среду, 15 мая, стоимость меди на товарной Нью-Йоркской бирже выросла до 5,02 доллара за фунт. Тогда как на Лондонской бирже металлов тонна меди остановилась на уровне 10 185 доллара. Этому способствуют следующие факторы:

Строительство центров обработки данных;

Электрификация глобальной экономики.

Всего с начала года металл подорожал более чем на 27%, согласно данным MarketWatch. Кроме того, эксперты из Bank of America прогнозируют, что спрос на медь от производителей электромобилей и транспортного сектора в целом в этом году вырастет ориентировочно на 5%.

Также добавляют, что спрос на медь рассматривают как показатель экономического здоровья. Дело в том, что этот металл имеет определяющее значение для экосистемы энергетического перехода. Сырье критически необходимо для производства электромобилей, электросетей и ветровых турбин и тому подобное.

На момент создания этого материала, стоимость меди колеблется на уровне 4,9 доллара за фунт, согласно данным CNBC. Металл демонстрирует положительную динамику на рынке. Тонна металла стоит 10 424 доллара, информирует LME.