Компания олигарха из орбиты Путина сокращает производство, тогда как ее главный продукт дорожает

Компания "Русал" столкнулась с новыми проблемами. Это производство играет важную роль для алюминиевой отрасли России.

Главная алюминиевая компания России сокращает производство

Компания "Русал" планирует сократить объемы производства металла на 250 тысяч тонн. Для понимания, это главная алюминиевая компания в России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Главная причина – это цена на глинозем. Сырье, которое нужно для производства алюминия выросли в цене почти вдвое с января 2024 года. Стоимость этого сырья выросла до более чем 700 долларов за тонну на мировом рынке.

Важно! Российская компания, которой владеет олигарх из близкого окружения Владимира Путина Олег Дерипаска, до начала полномасштабной войны в Украине контролировал Николаевский глиноземный завод. Однако сейчас россияне вынуждены покупать более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам.

В то же время доля глинозема в себестоимости металла увеличилась до более 50%. Интересно, что обычно этот показатель составляет от 30 до 35%. В компании "Русал" добавили, что подорожание глинозема не компенсируется соответствующим ростом цен на готовый алюминий. Как результат, такая тенденция негативно влияет на прибыльность производства.

К теме! По состоянию на 25 ноября фьючерсы на алюминий торгуются на уровне 2675 долларов за тонну, приблизившись к пиковому уровню за 5 месяцев, информирует TradingEconomics.

Цена на глинозем – это не все вызовы, с которыми столкнулась российская компания. Дополнительные проблемы связаны со "слабой макроэкономической ситуацией" и избытком предложения металла на рынке, тогда как спрос на него падает из-за замедления в основных отраслях-потребителях (строительство, автомобилестроение). Еще один фактор влияния – это жесткая монетарная политика в России.