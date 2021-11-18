Это не Tesla: производитель электрокаров принес Уоррену Баффету более 5 миллиардов долларо

Легендарный инвестор Уоррен Баффет известен тем, что игнорирует хайп и шум вокруг активов. Однако это не значит, что миллиардер пропустил бум электромобилей, что является одной из главных тем в мире финансов.

Компания Rivian дебютировала на бирже неделю назад с ценой на уровне 78 долларов за акции. За это время активы компании выросли примерно до 150 долларов за штуку, передает Yahoo!Finance. Lucid Group, вышедшая на рынок этим летом, за последний месяц выросла на 77%. Компания Tesla улучшила свои позиции за последний год на 148%.

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Баффет заработал миллиарды долларов благодаря BYD

Инвестор и генеральный директор компании Berkshire Hathaway обратил внимание на индустрию электрокаров еще 10 лет назад. Баффет инвестировал в китайского производителя электрокаров BYD Auto сотни миллионов долларов. В 2008 году компания миллиардера приобрела 225 миллионов активов BYD за 232 миллиона долларов.

В декабрьском письме акционерам в 2020 году инвестиционный гигант сообщил, что до сих пор владеет этими акциями. Изменилось только одно – их рыночная стоимость, возросшая почти до 5,9 миллиарда долларов.

Баффет заработал миллиарды долларов благодаря компании BYD / Фото Getty Images.

Издание Forbes оценивает капитал американского инвестора вдолларов. По версии Bloomberg, Баффет владеет состоянием в размередолларов.

Дальше – больше. С начала 2021 года акции BYD выросли в цене еще на 34%. Соответственно активы производителя электрокаров, принадлежащих компании Баффета, должны принести дополнительные 2 миллиарда долларов, при условии, что количество акций в портфеле компании Баффета не изменилось. Актуальная стоимость активов BYD колеблется на уровне 38,13 доллара за штуку, а рыночная капитализация составляет чуть больше 111 миллиардов долларов, информирует Yahoo!Finance.