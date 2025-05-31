Какую банкноту евро никогда не обменяют в Украине
- Европейский центральный банк прекратил печать банкнот номиналом 500 евро с 2019 года, и с 2020 года их начали выводить из обращения.
- ЕЦБ продолжает выпускать банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро, а также планирует выпустить новые купюры в 2026 году.
Европейский центральный иногда выводит из обращения купюры или вводит новые. Поэтому нужно проверять вовремя свои сбережения, чтобы не остаться с банкнотами, которые нельзя обменять.
Какую банкноту евро больше не принимают в Украине
В 2019 году Европейский центральный банк объявил, что прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро. С 2020 года эти купюры начали выводить из обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕЦБ.
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Исторически банкнота 500 евро была самого большого номинала в Евросоюзе. Однако ЕЦБ решил отказаться от нее по нескольким причинам:
- купюру часто использовали в своей противоправной деятельности мошенники;
- банкнота этого номинала редко использовалась в торговых операциях.
Важно! Банкноту в 500 евро можно обменять на купюры других, действительных ныне номиналов, обратившись в банк.
Какие купюры евро находятся в обращении
Сейчас Европейский центральный банк продолжает выпускать банкноты 6 номиналов – 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Также в Европе чеканят монеты номиналом 1 и 2 евро, центы номиналами 1, 2, 10, 20 и 50.
Кроме того, ЕЦБ собирается выпустить в обращение в 2026 году новые купюры. Сейчас на купюрах евро изображены достопримечательности Европы, однако ЕЦБ хотел расширить дизайн евро.
В течение двух лет граждане и эксперты Евросоюза выбирали дизайн новых банкнот среди таких тем:
- культура Европы;
- природа;
- европейские ценности.
В итоге, по информации Capital, выбрали две главные концепции дизайна новых евро – европейская культура и реки и птицы Европы.
Стоит знать! В голосовании за новый дизайн банкнот приняли участие более 365 тысяч граждан еврозоны.