Какую банкноту евро никогда не обменяют в Украине

Европейский центральный иногда выводит из обращения купюры или вводит новые. Поэтому нужно проверять вовремя свои сбережения, чтобы не остаться с банкнотами, которые нельзя обменять.

Какую банкноту евро больше не принимают в Украине

В 2019 году Европейский центральный банк объявил, что прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро. С 2020 года эти купюры начали выводить из обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕЦБ.

Смотрите также Не только доллар и евро: какие иностранные валюты покупают украинцы

Исторически банкнота 500 евро была самого большого номинала в Евросоюзе. Однако ЕЦБ решил отказаться от нее по нескольким причинам:

купюру часто использовали в своей противоправной деятельности мошенники;

банкнота этого номинала редко использовалась в торговых операциях.

Важно! Банкноту в 500 евро можно обменять на купюры других, действительных ныне номиналов, обратившись в банк.

Какие купюры евро находятся в обращении

Сейчас Европейский центральный банк продолжает выпускать банкноты 6 номиналов – 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Также в Европе чеканят монеты номиналом 1 и 2 евро, центы номиналами 1, 2, 10, 20 и 50.

Кроме того, ЕЦБ собирается выпустить в обращение в 2026 году новые купюры. Сейчас на купюрах евро изображены достопримечательности Европы, однако ЕЦБ хотел расширить дизайн евро.

В течение двух лет граждане и эксперты Евросоюза выбирали дизайн новых банкнот среди таких тем:

культура Европы;

природа;

европейские ценности.

В итоге, по информации Capital, выбрали две главные концепции дизайна новых евро – европейская культура и реки и птицы Европы.

Стоит знать! В голосовании за новый дизайн банкнот приняли участие более 365 тысяч граждан еврозоны.