Один из крупнейших банков США стал фаворитом среди наркоторговцев, – Financial Times

Наркоторговцы выбирают один из топовых банков США. Об этой ситуации сообщили высокопоставленные чиновники американских правоохранительных органов.

Речь идет об отмывании денег через банк Citigroup, который является крупнейшим в США. Добавляют, что наркоторговцы решили, что именно этот кредитор является "более благоприятным", с менее жестким контролем за мошенничеством.

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Наркоторговцы выбрали "любимый" банк для отмывания денег

Американские прокуроры указали в обвинительном заключении, что двое жителей Калифорнии положили десятки тысяч долларов в банкоматы Citi. Этих лиц подозревают в сотрудничестве с мексиканским картелем Синалоа. В частности, сообщают такие детали:

По крайней мере трижды в январе 2021 года жители Калифорнии вносили в банкоматы нелегальную наличность на общую сумму почти 36 тысяч долларов;

Согласно позиции прокуроров, разделив сумму на десятки меньших депозитов, они не превышали предел в 10 тысяч долларов, по которому банки обязаны отчитываться об операциях с наличными перед Казначейством США.

В Управлении по борьбе с наркотиками указали, что подозреваемые были частью масштабной преступной сети, которая занималась отмыванием денег в США. Речь идет о, по меньшей мере, 50 миллионов доходов от продажи фентанила и метамфетамина. Кроме того, добавили, что этот дуэт проверил несколько банков, прежде чем остановить свой выбор на Citi.