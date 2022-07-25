Ваши деньги пропали, – американский миллиардер рассказал о своем наибольшем провале с инвестициями

Американский миллиардер и бизнесмен Марк Кубан рассказал о своем участии реалити-шоу "Shark Tank", которое сконцентрировано на теме бизнеса. В частности, он признался во сколько проектов он уже успел инвестировать и назвал худший выбор.

На прошлой неделе Марк Кубан публично заявил, что за более чем 10 лет инвестировал примерно 80 миллионов долларов в 85 стартапов.

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Марк Кубан назвал свой самый большой провал с инвестициями

В 2013 году американский миллиардер решил поддержать пришедший на реалити-шоу проект Чарльза Майкла Йима. Молодой предприниматель представил свое изобретение под названием Breathometer. По его словам, это был первый в мире алкотестер для смартфонов.

Идея Йима заинтересовали не только Марка Кубана, но и всех его коллег и бизнесменов. Он стал первым предпринимателем, привлекшим инвестиции от пяти членов жюри. Вместе они сделали следующее:

вложили 1 миллион долларов в Breathometer за долю акций в размере 30% ,

долларов в Breathometer за долю акций в размере , оценка компании достигла 3,3 миллиона долларов.

К моменту создания этого материала, издание Forbes оценивает капитал Марка Кубана вдолларов. По версии Bloomberg , бизнесмен владеет состоянием в размередолларов.

По словам Кубана, Чарльз Йим вместо того, чтобы уделить время реальной работе, путешествовал и веселился на разных мероприятиях. А объяснял молодой человек это налаживанием связей ради бизнеса.

Следующее, что вы знаете – все ваши деньги пропали,

– добавил миллиардер, назвав этот выбор своим самым большим проигрышем.

В 2016 году Йим отказался от проекта Breathometer, начав сотрудничать с гигантом из сектора здоровья Philips над продуктом под названием Mint. Уже в следующем году Федеральная торговая комиссия подала жалобу на предпринимателя и его компанию Breathometer. Главная претензия – регулятор заявил, что у фирмы отсутствовала научная база для подтверждения ее рекламных заявлений, что привело к обману своих клиентов.