Индекс доллара пошел вверх: какую динамику демонстрирует корзина из шести мощных валют

Одним из важных индикаторов состояния глобальной экономики – динамика на валютном рынке. Критическую важную роль в этом секторе играет доллар США. Как изменились показатели Индекса доллара – читайте в материале 24 канала.

Второй день текущей недели Индекс доллара США начинает с незначительного роста. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на вторник, 26 июля 2022 года, индекс доллара остановился на уровне 106,59, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,10%. Начальная позиция индекса доллара была 106,45.

Сейчас Индекс доллара почти вплотную приблизился к своему годовому максимуму, зафиксированному на уровне 109,29. Максимально этот показатель за аналогичный период опускался до 91,78, согласно данным CNBC.

Что такое Индекс доллара Это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам основных партнеров США в торговле. В этот перечень входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

курс евро по отношению к доллару, согласно Yahoo!Finance, остановился на уровне 1,019 доллара, что на 0,1800% меньше с начала торгов;

Yahoo!Finance, остановился на уровне что на 0,1800% меньше с начала торгов; курс японской иены – 0,0073 доллара (+0,1026%);

(+0,1026%); курс фунта стерлинга – 1,2018 доллара (–0,2416%);

(–0,2416%); курс канадского доллара – 0,7781 доллара США (-0,0498%);

США (-0,0498%); курс шведской кроны – 0,0977 доллара (– 0,4352%);

(– 0,4352%); курс швейцарского франка – 1,0364 доллара (+0,0686%).

Что в целом происходит на рынке

Напомним, что в последнее время доллар США демонстрирует сильнейшие позиции на рынке. Такой рост американской нацвалюты отрицательно влияет на глобальную экономику. Дело в том, что почти вся торговля завязана именно на долларе. К тому же доллар – это главная резервная валюта мира. Так что результатами такого курса доллара на рынке могут стать:

новый удар для экономики, еще не успевшей восстановиться после коронавируса,

уменьшение объемов инвестиций,

ухудшение финансовых условий,

более сложный процесс выполнения государствами своих денежных обязательств.

Позиции доллара США на валютном рынке растут в связи с подготовкой трейдеров к очередной встрече Федеральной резервной системы США, которая намечена на конец июля 2022 года.

В центробанке, скорее всего, примут решение о новом и вновь довольно резком повышении базовой процентной ставки. Кроме того, они ищут безопасность на фоне тревожных новостей по поводу ослабления глобальной экономики, пишет CNBC.

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