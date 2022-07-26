Индекс доллара пошел вверх: какую динамику демонстрирует корзина из шести мощных валют

26 июля 2022 , 13:09
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Одним из важных индикаторов состояния глобальной экономики – динамика на валютном рынке. Критическую важную роль в этом секторе играет доллар США. Как изменились показатели Индекса доллара – читайте в материале 24 канала.

Второй день текущей недели Индекс доллара США начинает с незначительного роста. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на вторник, 26 июля 2022 года, индекс доллара остановился на уровне 106,59, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,10%. Начальная позиция индекса доллара была 106,45.

Сейчас Индекс доллара почти вплотную приблизился к своему годовому максимуму, зафиксированному на уровне 109,29. Максимально этот показатель за аналогичный период опускался до 91,78, согласно данным CNBC.

Что такое Индекс доллара

Это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам основных партнеров США в торговле. В этот перечень входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

  • курс евро по отношению к доллару, согласно Yahoo!Finance, остановился на уровне 1,019 доллара, что на 0,1800% меньше с начала торгов;
  • курс японской иены – 0,0073 доллара (+0,1026%);
  • курс фунта стерлинга – 1,2018 доллара (–0,2416%);
  • курс канадского доллара – 0,7781 доллара США (-0,0498%);
  • курс шведской кроны – 0,0977 доллара (– 0,4352%);
  • курс швейцарского франка – 1,0364 доллара (+0,0686%).

Что в целом происходит на рынке

Напомним, что в последнее время доллар США демонстрирует сильнейшие позиции на рынке. Такой рост американской нацвалюты отрицательно влияет на глобальную экономику. Дело в том, что почти вся торговля завязана именно на долларе. К тому же доллар – это главная резервная валюта мира. Так что результатами такого курса доллара на рынке могут стать:

  • новый удар для экономики, еще не успевшей восстановиться после коронавируса,
  • уменьшение объемов инвестиций,
  • ухудшение финансовых условий,
  • более сложный процесс выполнения государствами своих денежных обязательств.
Важно! Позиции доллара США на валютном рынке растут в связи с подготовкой трейдеров к очередной встрече Федеральной резервной системы США, которая намечена на конец июля 2022 года.

В центробанке, скорее всего, примут решение о новом и вновь довольно резком повышении базовой процентной ставки. Кроме того, они ищут безопасность на фоне тревожных новостей по поводу ослабления глобальной экономики, пишет CNBC.

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Автор: Віта Свірневська