Индекс доллара пошел вверх: какую динамику демонстрирует корзина из шести мощных валют
Одним из важных индикаторов состояния глобальной экономики – динамика на валютном рынке. Критическую важную роль в этом секторе играет доллар США. Как изменились показатели Индекса доллара – читайте в материале 24 канала.
Второй день текущей недели Индекс доллара США начинает с незначительного роста. Торги продолжаются круглосуточно.
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Актуальные данные по Индексу доллара
По состоянию на вторник, 26 июля 2022 года, индекс доллара остановился на уровне 106,59, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,10%. Начальная позиция индекса доллара была 106,45.
Сейчас Индекс доллара почти вплотную приблизился к своему годовому максимуму, зафиксированному на уровне 109,29. Максимально этот показатель за аналогичный период опускался до 91,78, согласно данным CNBC.
Что такое Индекс доллараЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам основных партнеров США в торговле. В этот перечень входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.
Позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:
- курс евро по отношению к доллару, согласно Yahoo!Finance, остановился на уровне 1,019 доллара, что на 0,1800% меньше с начала торгов;
- курс японской иены – 0,0073 доллара (+0,1026%);
- курс фунта стерлинга – 1,2018 доллара (–0,2416%);
- курс канадского доллара – 0,7781 доллара США (-0,0498%);
- курс шведской кроны – 0,0977 доллара (– 0,4352%);
- курс швейцарского франка – 1,0364 доллара (+0,0686%).
Что в целом происходит на рынке
Напомним, что в последнее время доллар США демонстрирует сильнейшие позиции на рынке. Такой рост американской нацвалюты отрицательно влияет на глобальную экономику. Дело в том, что почти вся торговля завязана именно на долларе. К тому же доллар – это главная резервная валюта мира. Так что результатами такого курса доллара на рынке могут стать:
- новый удар для экономики, еще не успевшей восстановиться после коронавируса,
- уменьшение объемов инвестиций,
- ухудшение финансовых условий,
- более сложный процесс выполнения государствами своих денежных обязательств.
В центробанке, скорее всего, примут решение о новом и вновь довольно резком повышении базовой процентной ставки. Кроме того, они ищут безопасность на фоне тревожных новостей по поводу ослабления глобальной экономики, пишет CNBC.
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