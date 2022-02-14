Акции европейских компаний падают из-за возможного нападения России на Украину

Европейские рынки акций в понедельник, 14 февраля, пережили довольно ощутимое падение. Среди главных причин: напряженность в Украине и прогнозы повышения процентной ставки в США.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 1,8%. Акции на рынке путешествий и отдыха упали на 3%.

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Почему акций падают

Российская агрессия

Важной причиной нестабильности на фондовых рынках является неуверенность в геополитической ситуации в регионе. Несмотря на то, что Кремль отрицает планы по вторжению в Украину, западные партнеры готовятся к следующему варианту:

многие страны призвали своих граждан покинуть Украину;

западные лидеры угрожают суровыми санкциями против России в случае любого вторжения в Украину.

Более того, советник президента США Джейк Салливан предупредил, что Россия ускорила наращивание военных сил вдоль границы за последние 10 дней.

Процентная ставка в США

Не только европейские активы падают в цене, но и российские – индекс МВБ России снизился на 1%, индекс РТС – на 1,4%.

Беспокойство инвесторам добавляет и ситуация в США. На фоне рекордной инфляции, достигшей наивысшего уровня за последние 40 лет (7,5% в годовом исчислении), в США обуспеют повысить процентную ставку. В частности, Джеймс Буллард, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса, считает нужным поднятие на 1% к июлю.