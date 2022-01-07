6 привычек богачей, которые способны изменить жизнь

Нет универсальной формулы успеха, для каждого она особенная. Однако многие богачи придерживаются подобных привычек, которые помогают им стать успешными.

Финансовый советник Джефф Роуз, Wealth Hacker, утверждает, что существуют общие привычки, присущие успешным людям. Он попробовал их на себе и уверяет, что они изменили его жизнь.

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Вставайте утром с целью

У всех успешных бизнесменов есть четко настроенное расписание дня. Они просыпаются примерно в один и тот же час и осуществляют свою утреннюю рутину – занимаются спортом, читают утренние новости, книгу или готовят завтрак для семьи и т.д.



Стоит каждый день вставать с будильником / Фото Unsplash

Джефф Роуз отмечает, что важно просыпаться с четкой целью. Без этого человек теряет фокус и производительность на весь день.

Занимайтесь спортом каждый день

Многие бизнесмены занимаются спортом не просто, чтобы выглядеть хорошо и быть здоровыми. Спорт способствует работе мозга, повышает производительность, улучшает настроение благодаря высвобождению эндорфинов и дисциплинирует.



Спорт поддерживает работу мозга / Фото Unsplash

Медитируйте или молитесь

76% богатых людей ежедневно занимаются упражнениями по меньшей мере по 30 минут, исследовал Томас Корли в своей книге "Измени свои привычки, измени свою жизнь".

Иногда вашему мозгу необходим отдых. Утренняя медитация – идеальный вариант для этого. Также медитация способна снизить уровень стресса и помочь сразиться с депрессией.



Внутреннее спокойствие не менее важно для успеха / Фото Unsplash

Не забывайте свои цели

В канун Нового года многие люди создают списки целей на следующий год. Но мало только создавать их, важно помнить о них в течение всего года. Следует регулярно просматривать свои цели, чтобы понимать, делаете ли вы достаточно, чтобы их достичь.



Просматривайте целые раз в месяц / Фото Unsplash

Читайте больше книг

По словам Томаса Корли, 88% богатых людей посвящают не менее 30 минут в день самообразованию или чтению для самосовершенствования. Обычно это:

биографии успешных людей;

книги по истории;

книги самосовершенствования или личностного развития.



Бизнесмены читают для развития, а не для развлечения / Фото Unsplash

Цените знакомства

Джефф Роуз рекомендует ценить знакомство с людьми. Если вы хотите начать малый бизнес, например, то окружите себя другими мелкими предпринимателями. Такая среда общения позволит быстрее достичь цели, ведь всегда будет рядом кто-нибудь, кто подскажет как лучше.



Нетворкинг – основа для успешного бизнеса / Фото Unsplash