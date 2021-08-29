5 шагов, как стать финансово независимым

Иметь возможность спланировать неожиданную поездку, не работать на работе, что не нравится, и не переживать за пенсию – это привилегии финансово независимых людей. Чтобы стать такими, нужно приложить немало усилий, но можно начать с этих простых и действенных шагов.

Представить свою жизнь

Первый шаг довольно простой, но крайне важен – нужно пофантазировать о том, что бы делали, если бы не приходилось ежедневно просыпаться от будильника и идти на работу. В какой стране жили бы? Какой бы имели дом? Как проводили бы время? Ответив на эти вопросы, человек уже иметь цель, к которой проще двигаться, чем в неизвестном направлении.

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Картинка о будущей жизни – первый шаг к ней / Фото Unsplash

Спрогнозировать свои расходы

: не стоит фантазировать о том, что каждую неделю будете летать в пятизвездочные отели по всему миру, не работая и дня. Ведь крайне амбициозной цели трудно достичь, и она может так и остаться в фантазиях. Поэтому стоит представлять свою жизнь мечты, но не забывать о рациональности.

Одной из основ финансовой грамотности – является ведение своих расходов. Если этого не делали раньше, то самое время. Это можно делать в обычном блокноте, в экселе или в специальных бесплатных приложениях. Поняв, сколько тратите ежемесячно, можно спрогнозировать сколько понадобится денег в будущем. Конечно же при этом нужно учесть дополнительные расходы, которые появятся – например, путешествия или хобби.



Аудит собственных затрат и их прогнозы – неотъемлемые в финграмотности / Фото Unsplash

Посчитать, сколько нужно сэкономить

Следующий шаг – стоит подсчитать, сколько же сбережений нужно иметь для комфортной жизни. Здесь нужно учесть:

желаемый возраст становления финансово независимим;

прогнозируемые ежемесячные или ежегодные расходы;

имеющиеся уже сбережения.

Это поможет понять, сколько нужно зарабатывать, откладывать и когда удастся так сказать выйти на пенсию.

Начать экономить

Конечно же не нужно ограничивать себя в покупках или приемах пищи, но стоит подойти рационально к своим расходам. Например, отказаться от онлайн-подписок на стриминг сервисы, которыми не пользуетесь, или начать чаще готовить дома вместо похода в ресторан.



Сбережения помогут приблизить выход на пенсию / Фото Unsplash

Инвестировать разумно

Одних сбережений недостаточно, особенно, когда собираете деньги на будущее. Ведь инфляция их просто "съест". Можно положиться на негосударственные пенсионные фонды, которые занимаются инвестициями. Или же сделать это самостоятельно. Главное помнить о золотом правиле инвесторов – "не класть все яйца в одну корзину". Речь идет о диверсификации своих вкладов – большую часть инвестировать в менее рисковые облигации, металлы и фондовые индексы. И незначительную часть в более рисковые активы – акции и цифровые валюты.



Умные инвестиции помогут приумножить сбережения / Фото Unsplash

Поэтому стать финансово независимым и уволиться с работы до наступления пенсионного возраста – вполне реально, но этот путь требует усилий и тщательного планирования.