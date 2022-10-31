За прогнозами Міжнародного валютного фонду, ВВП цих країн може втратити понад 3%, якщо буде зупинена торгівля, для прикладу, у секторах енергетики та технологій. Саме у них останнім часом зросла кількість обмежень.

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Загроза для країн Азії

Згадаємо санкції США проти Китаю через мікрочипи. Ще один фактор впливу – посилення нетарифних бар'єрів в інших сферах до рівня, який був зафіксований під час Холодної війни.

Цей показник вдвічі більший ніж прогноз щодо щорічних втрат на глобальному рівні. Цілі сектори в країнах Азії, які вимушені зменшуватися через скорочення обсягів торгівлі, можуть зазнати втрат робочих місць на рівні 7%.

Що таке нетарифні торгові бар'єри Це обмеження в міжнародній торгівлі, зокрема, дискримінація пропозицій іноземної компанії або встановлення виробничих стандартів, дискримінаційних стосовно до товарів іноземної компанії.

Коли ми говоримо про прогрес від зростання непевності у торгівлі та більшої кількості обмежень, то це врешті-решт переросте у фрагментацію з розподіленням світу,

– заявили у МВФ.

Азія може постраждати найбільше, за умови розвитку цього сценарію, тому що цей регіон є ключовим гравцем у системі глобального постачання. Тож з фрагментацією світу цей ризик істотно зростає.

У МВФ наголосили, що політики мають рішуче діяти, аби уникнути шкоди від послаблення зв'язків та переконатися, що торгівля залишається двигуном економічного зростання.

Протистояння США та Китаю

Ознаки глобальної фрагментації світу зафіксували ще під час торговельної війни між Китаєм та США у 2018 році. Адже з того часу з'явилися й інші тривожні та серйозні сигнали. Зокрема, йдеться про повномасштабну війну Росії проти України.

Санкції проти держави-агресорки лише підвищили рівень невизначеності навколо торгових відносин. Політична невизначеність щодо торгівлі у поєднанні з новою хвилею обмежень може призвести до сповільнення економічної активності, оскільки компанії ставлять на паузи інвестиції та прийняття працівників на роботу, тоді як нові фірми відкладають вихід на ринки.

Для прикладу, у МВФ з'ясували, що зростання напруги у торгових відносинах між США та Китаєм у 2018 році призвело до скорочення інвестицій приблизно на 3,5% всього за два роки.

Також додають, що фрагментація сектора глобальної торгівлі може стати потужнішим ударом для ринків, які розвиваються в Азії та компаній із великими боргами.