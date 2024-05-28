"Морально байдуже": чому іноземні компанії все частіше обирають Росію

Все частіше іноземні бізнеси вирішують продовжувати свою діяльність в Росії, що суперечить їхнім заявам про плани покинути цей ринок. Виділяють декілька факторів, які впливають на рішення компаній.

Серед компаній, які змінили своє рішення щодо виходу з російського ринку, є Avon Products, Air Liquide і Reckitt. Для прикладу, восени 2022 року компанія Air Liquide навіть підписала меморандум про продаж свого бізнесу у Росії команді локальних управлінців, але його не схвалив уряд.

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Західні бізнеси обирають Росію

Загалом до ключових причин, які посилюють намір продовжувати роботу на російському ринку, відносять такі:

Бюрократичні проблеми;

Відновлення споживчої активності, що призводить до збільшення прибутків.

Тоді як деякі компанії взагалі більше не вважають за потрібне покидати російський ринок. Для прикладу, компанія Avon почала процес продажу свого бізнесу, але після отримання пропозиції від покупців просто їх не прийняла.

Британська фірма Reckitt, яка у квітні 2022 року оголосила про початок процесу передачі права на свій російський бізнес, теж змінила курс. Це сталося з приходом нового виконавчого директора компанії. Цей пост зайняв Кріс Ліхт, який і зупинив вище згаданий процес.

Тривожні заяви відомих компаній та інвесторів

Загалом серед понад 2000 компаній, які вирішили продовжувати бізнес на ринку агресора, є групи Mondelez, Unilever, Nestlé та Philip Morris. Деякі з них почали більш відкрито говорити про свої плани. Зокрема, виконавчий директор Mondelez заявив, що інвесторам просто "морально байдуже", чи піде група з Росії.

Згідно з підрахунками експертів з "Київської школи економіки", більше ніж 2100 транснаціональних компаній досі працюють у Росії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Натомість приблизно 1600 міжнародних компаній або залишили ринок, або скоротили діяльність, пише "Бізнес Цензор".

Інвестор і член правління Unilever Нельсон Пельц повідомив, що тиснув на корпорацію, яка вивчала варіанти продажу бізнесу у Росії, аби вона покидала цей ринок. Згідно з його словами, якщо Unilever піде, то "вони заберуть наші бренди собі". Він додав, що не вважає це хорошою угодою, підмітивши, що ринок уже покинули їхні конкуренти: P&G і Colgate-Palmolive.