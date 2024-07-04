Найбільший штраф в історії Австрії: за що покарають Raiffeisen Bank, який під тиском

Австрійський банк Raiffeisen Bank International отримав штраф на мільйони євро від місцевого регулятора. Відповідне рішення ухвалили після проведення перевірки щодо відмивання грошей.

Австрійський регулятор ухвалив рішення зобов'язати Raiffeisen Bank International сплатити рекордний штраф в історії. Йдеться про суму у розмірі трохи більше за 2 мільйони євро (2,1 мільйона доларів).

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Регулятор оштрафував Raiffeisen Bank

Австрійський регулятор виявив недоліки у процесі перевірки Raiffeisen Bank щодо відмивання грошей і фінансування тероризму в двох банках, з якими кредитор співпрацював.

Найменування цих банків та країн, в яких вони базуються, не назвали. Проте людина, яка обізнана з ситуацією, заявила, що йдеться про банки у Кубі та Бахрейні.

Покарання ще більше заплямовує імідж одного із найбільших банків Австрії, який уже перебуває під серйозним тиском через його діяльність на російському ринку.

, у травні у центрі уваги була спроба російського олігарха Олега Дерипаски укласти угоду про продаж активів будівельної групи Strabag. До процесу також був залучений Raiffeisen Bank

Варто додати, що у минулому Raiffeisen Bank успішно зменшив розмір штрафу, який був накладений за аналогічні порушення, подавши до суду. Кредитор уже заявив, що готує новий позов до суду.