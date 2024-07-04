Австрійський регулятор ухвалив рішення зобов'язати Raiffeisen Bank International сплатити рекордний штраф в історії. Йдеться про суму у розмірі трохи більше за 2 мільйони євро (2,1 мільйона доларів).

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Регулятор оштрафував Raiffeisen Bank

Австрійський регулятор виявив недоліки у процесі перевірки Raiffeisen Bank щодо відмивання грошей і фінансування тероризму в двох банках, з якими кредитор співпрацював.

Найменування цих банків та країн, в яких вони базуються, не назвали. Проте людина, яка обізнана з ситуацією, заявила, що йдеться про банки у Кубі та Бахрейні.

Покарання ще більше заплямовує імідж одного із найбільших банків Австрії, який уже перебуває під серйозним тиском через його діяльність на російському ринку.

Зокрема, у травні у центрі уваги була спроба російського олігарха Олега Дерипаски укласти угоду про продаж активів будівельної групи Strabag. До процесу також був залучений Raiffeisen Bank.

Варто додати, що у минулому Raiffeisen Bank успішно зменшив розмір штрафу, який був накладений за аналогічні порушення, подавши до суду. Кредитор уже заявив, що готує новий позов до суду.