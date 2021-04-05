На понеділок, 5 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти продовжують стрімко зростати відносно української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 5 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 27,95 гривні, що на 12 копійок більше, ніж в попередній банківський день.

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Європейська валюта теж зросла в ціні. На початку тижня вартість євро становить 32,83 гривні, що на 13 копійок більше, ніж 2 квітня.

Вартість валюти на міжбанку

Долар – 28,01 – 28,04.

Євро – 32,93 – 32,95.

Скільки коштуватиме валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,81 гривні, продаж – 28,02 гривні.

Євро: купівля – 32,63 гривні, продаж – 32,99 гривні.

Прогноз курсу гривні

Український Уряд заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за американський долар.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс долара буде коливатися на рівні 28,12 протягом поточного року.

Тоді як в Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу