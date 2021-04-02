Курс валют на 2 квітня: гривня знову почала падати

Джерело:24 канал
На п’ятницю, 2 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти зросли відносно української гривні.
У п'ятницю, 2 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 27,83 гривні, що на 1 копійку більше, ніж в попередній банківський день.
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Європейська валюта теж виросла в ціні. У п'ятницю вартість євро становить 32,70 гривні, що на 7 копійок більше, ніж 1 квітня.
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