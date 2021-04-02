На п’ятницю, 2 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти зросли відносно української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 2 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 27,83 гривні, що на 1 копійку більше, ніж в попередній банківський день.

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Європейська валюта теж виросла в ціні. У п'ятницю вартість євро становить 32,70 гривні, що на 7 копійок більше, ніж 1 квітня.

Вартість валюти на міжбанку

Долар – 27, 85 – 27,87.

Євро – 32,74 – 32,76.

Скільки коштуватиме валюта в обмінниках

Долар: купівля – 27, 70 гривні, продаж – 27,90 гривні.

Євро: купівля – 32,40 гривні, продаж – 32,76 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.

Міжнародний валютний фонд прогнозував курс долара на рівні 28,12 на цей рік.

Тоді як в Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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