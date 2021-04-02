Курс валют на 2 квітня: гривня знову почала падати
На п’ятницю, 2 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти зросли відносно української гривні.
Джерело:24 канал
Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 2 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 27,83 гривні, що на 1 копійку більше, ніж в попередній банківський день.
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Європейська валюта теж виросла в ціні. У п'ятницю вартість євро становить 32,70 гривні, що на 7 копійок більше, ніж 1 квітня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: Мінфін
- Долар – 27, 85 – 27,87.
- Євро – 32,74 – 32,76.
Скільки коштуватиме валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27, 70 гривні, продаж – 27,90 гривні.
- Євро: купівля – 32,40 гривні, продаж – 32,76 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- Міжнародний валютний фонд прогнозував курс долара на рівні 28,12 на цей рік.
- Тоді як в Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу
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