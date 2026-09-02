Можно ли заработать на военных облигациях в Украине в 2026 году

Военные облигации дают украинцам возможность одновременно поддерживать государственный бюджет и получать инвестиционный доход. В 2026 году спрос на ОВГЗ среди населения продолжает расти, а портфель государственных ценных бумаг, находящихся в собственности граждан, уже превысил 150 миллиардов гривен.

Как работают военные облигации и откуда берется прибыль

Военные облигации – это разновидность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые государство выпускает для привлечения средств в бюджет в условиях полномасштабной войны, говорится на сайте Министерства финансов Украины. Деньги от их размещения используются для финансирования потребностей государства, в частности оборонных и социальных.

Для инвестора механизм прост: человек покупает облигации по определенной цене, а в дату погашения государство возвращает номинальную стоимость бумаг и выплачивает доход в соответствии с условиями конкретного выпуска.

Важно понимать, что доходность военных ОВГЗ зависит от конкретного выпуска и срока инвестирования. Например, среди размещенных Минфином гривневых военных облигаций есть выпуски с номинальной ставкой свыше 16% годовых, а отдельные ценные бумаги имели ставку свыше 17%.

Предположим, инвестор приобрел облигации номинальной стоимостью 100 тысяч гривен со ставкой около 16% годовых и держит их до погашения. Ориентировочный доход за год при такой ставке составил бы около 16 тысяч гривен с учетом особенностей конкретного выпуска, цены приобретения и срока его обращения.

При этом фактический результат может отличаться от простого умножения номинала на процентную ставку. Причина в том, что облигации можно приобрести не только по номинальной стоимости, но и по другой цене, а также продать на вторичном рынке до погашения.

Еще одно преимущество военных ОВГЗ для украинского инвестора – налоговый режим. Доход физических лиц от государственных ценных бумаг, в частности ОВГЗ, не включается в налогооблагаемый доход в соответствии с правилами, предусмотренными Налоговым кодексом Украины. В то же время перед инвестированием стоит проверить актуальные условия конкретного выпуска и операции через своего брокера или банк.

Выгодно ли вкладывать деньги в военные ОВГЗ

Популярность этого инструмента среди украинцев заметно выросла. По данным Министерства финансов, по состоянию на 24 июня 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц достиг 153,6 миллиарда гривен – это был исторический максимум. На 1 июля объем вложений граждан составлял около 150 миллиардов гривен, что на 59% больше, чем годом ранее.

Это показывает, что государственные облигации стали для населения не только способом поддержать бюджет, но и полноценным инвестиционным инструментом. В то же время важно учитывать, что доходность не равна гарантированной прибыли в любой ситуации: если инвестор продает ценные бумаги до погашения, результат будет зависеть от их рыночной цены.

Еще один момент – срок. ОВГЗ выпускаются на разные сроки, поэтому перед покупкой нужно определить, когда именно могут понадобиться деньги. Если средства понадобятся через несколько месяцев, не стоит автоматически выбирать долгосрочные ценные бумаги только из-за более высокой ставки.

Купить военные облигации можно через банки и лицензированных брокеров. Часть выпусков также доступна в приложении "Дия". Например, в 2026 году Минфин представил новый выпуск "Белогорск" с номинальной доходностью 15,15% годовых и погашением в июле 2027 года.

Таким образом, заработать на военных облигациях в Украине можно, а конкретная прибыль будет зависеть от суммы инвестиции, ставки, срока и цены приобретения. Для инвестора это один из способов получить доход от государственных ценных бумаг, одновременно направляя средства на финансирование бюджета Украины в условиях войны.

Ранее мы писали, что украинские государственные облигации с погашением в августе 2026 года предлагают инвесторам доходность до 16,47% годовых в гривне. Разбираемся, какие ставки сейчас предлагают ОВГЗ и сколько можно заработать, вложив в них 100 тысяч гривен.