Рынки замерли перед решением ФРС США: почему инвесторы снова боятся повышения ставок

Инвесторы внимательно следят за предстоящим заседанием Федеральной резервной системы США, которое может стать одним из самых непредсказуемых за последние годы. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, колебания цен на нефть и новые торговые пошлины усилили опасения по поводу инфляции.

Почему рынки ожидают более жесткой политики ФРС

Трейдеры входят в новую неделю с примерно 33-процентной оценкой вероятности того, что Федеральная резервная система США уже в среду повысит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, сообщает Bloomberg . Такие ожидания сформировались на фоне резкого роста волатильности на нефтяном рынке и повышенных инфляционных рисков.

Хотя после приостановки США военной кампании против Ирана доходность 10-летних американских государственных облигаций несколько снизилась, она остается вблизи максимальных значений с января 2025 года. В то же время, долларовый индекс после прошлогоднего укрепления несколько ослаб.

Дополнительную неопределенность добавляет изменение подхода главы ФРС Кевина Уорша, отказавшегося от традиционной практики заблаговременно сигнализировать рынкам о будущих решениях по ставкам. Это сделало текущее заседание одним из самых непредсказуемых за последние годы.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, в основном ожидают, что регулятор сбережет ставку без изменений. Однако финансовые рынки уже полностью закладывают цены повышения ставки к октябрю.

Что усиливает инфляционные риски

По мнению аналитиков, ситуация на Ближнем Востоке остается ключевым фактором, который влияет на ожидания монетарной политики США. Колебания нефтяных котировок могут снова ускорить инфляцию, что заставит ФРС действовать более жестко.

Дополнительное давление создают новые импортные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа по отношению к большинству ключевых торговых партнеров. На рынке опасаются, что такие меры могут привести к новому витку роста цен.

Главный инвестиционный директор по глобальному рынку облигаций American Century Investments Чарльз Тан отметил: "История с инфляцией еще не завершилась, поэтому доходность облигаций продолжает расти. Когда Уорш молчит, рынок облигаций начинает кричать".

У самой ФРС также нет единой позиции. Часть руководителей считает, что устойчивый рынок труда позволяет сосредоточиться на борьбе с инфляцией, тогда как другие предлагают дождаться новых макроэкономических данных перед принятием решения о повышении стоимости заимствований.

Тем временем мировые фондовые рынки направляются к недельным потерям на фоне роста инфляционных рисков и геополитического напряжения. Инвесторы все больше опасаются новых повышений процентных ставок ведущими центральными банками.