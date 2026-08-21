Майкл Берри вновь идет против рынка: что инвестирует легендарный "Big Short"

Майкл Берри прославился своим прогнозом обвала американского рынка недвижимости в 2008 году, но его инвестиционный подход гораздо шире, чем обычные ставки на падение. Сейчас основатель Scion Asset Management делает акцент на высококонцентрированных позициях и активно критикует переоцененные технологические компании и бум искусственного интеллекта.

Во что инвестирует Майкл Берри

Подход Берри основан на поиске активов, рыночная цена которых, по его мнению, существенно отличается от фундаментальной стоимости. Инвестор известен тем, что готов занимать позиции, противоречащие настроениям большинства рынка, если видит завышенную оценку или скрытый риск, сообщает Bloomberg.

Последние доступные данные SEC показывают, насколько сконцентрированным может быть его портфель. В отчете Scion Asset Management за третий квартал 2025 года было указано всего 8 позиций общей заявленной стоимостью около 1,38 миллиарда долларов.

Среди крупнейших позиций были опционы put на Palantir с заявленной в форме 13F стоимостью около 912 миллионов долларов и put на Nvidia примерно на 186,6 миллиона долларов. В то же время Scion держала колл-опционы на Pfizer и Halliburton, а также акции Molina Healthcare, Lululemon, SLM Corp и Bruker.

Здесь важно понимать специфику отчетности 13F. Заявленная стоимость опционов в таком документе не означает, что Берри потратил на их покупку соответствующую сумму. Это рыночная стоимость базовой позиции, поэтому воспринимать цифру в $912 миллионов как непосредственную сумму ставки не стоит.

В то же время структура портфеля показывает главную особенность стратегии Берри: он не пытается просто повторять популярные инвестиционные тренды. Напротив, значительное внимание уделяет ситуациям, где, по его мнению, рынок слишком оптимистично оценивает будущие прибыли компаний.

Почему Берри выступает против ИИ и больших технологических компаний

В 2026 году одной из главных тем для Берри остается искусственный интеллект. Он считает, что вокруг ИИ сформировался спекулятивный пузырь, а нынешняя эйфория имеет сходство с предыдущими периодами чрезмерного оптимизма на финансовых рынках.

Особенно критично инвестор оценивает высокие оценки технологических компаний и масштабные расходы на ИИ-инфраструктуру. По его мнению, большие вложения в дата-центры, чипы и другую инфраструктуру могут создавать риски, которые пока недооценивает рынок.

Именно поэтому Берри делал "медвежьи" ставки против Nvidia и Palantir. В августе 2026 года он также заявлял, что рост фондового рынка может предшествовать более масштабному падению, сравнивая потенциальный сценарий с обвалом 1987 года.

При этом его стратегия не сводится к постоянному прогнозированию краха. В портфеле Scion есть и компании, которые Берри считает недооцененными или способными генерировать устойчивые денежные потоки. В частности, среди последних раскрытых позиций были Molina Healthcare, Lululemon и SLM Corp.

Таким образом, инвестиционный стиль Берри можно охарактеризовать как концентрированный value-подход с использованием опционов и ставок против переоцененных активов. Он ищет не просто компании, которые могут подорожать, а ситуации, когда рынок, по его мнению, неверно оценивает риск или будущие перспективы.

Впрочем, повторять отдельные сделки Берри частному инвестору может быть опасно. 13F показывает позиции с задержкой, не раскрывает всю структуру портфеля и не указывает точные условия сделок с опционами. Поэтому его портфель скорее может служить источником инвестиционных идей, чем готовой инструкцией для копирования.