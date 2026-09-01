Какова доходность ОВГЗ в Украине сейчас: сколько можно заработать в 2026 году

Государственные облигации остаются одним из ключевых инструментов для украинцев, желающих получать доход в гривне или валюте. В начале сентября 2026 года доходность гривневых ОВГЗ в зависимости от срока и конкретного выпуска достигает более 16% годовых.

Каковы ставки и доходность ОВГЗ в Украине

По состоянию на начало сентября 2026 года доходность гривневых ОВГЗ на первичном рынке находится преимущественно в диапазоне около 15 – 16,5% годовых, говорится на сайте Минфина. В то же время конкретная ставка зависит от срока погашения и условий конкретного выпуска.

На последнем доступном аукционе Министерства финансов 25 августа 2026 года доходность отдельных гривневых выпусков составляла 15,18% и 15,64% годовых.

При этом на рынке есть и бумаги с более высокой доходностью. Согласно данным таблицы ОВГЗ, максимальная доходность заявок на отдельные гривневые облигации достигала 17,5%, хотя предельная доходность, по которой Минфин удовлетворял заявки по соответствующему выпуску, была ниже.

Для понимания ситуации важно различать номинальную ставку, купон и фактическую доходность. Если инвестор покупает облигацию не по номиналу, а по другой цене, его реальный доход до погашения может отличаться от указанной купонной ставки.

На ставки по государственным ценным бумагам в значительной степени влияет денежно-кредитная политика НБУ. С 31 июля 2026 года учетная ставка Национального банка составляет 15,5% годовых – регулятор повысил ее с прежних 15%.

Именно поэтому текущая доходность ОВГЗ находится примерно на уровне, который дает инвестору возможность получать доходность, сопоставимую с высокой стоимостью денег в экономике. Ранее НБУ также отмечал, что доходность ОВДП на уровне 15–16% годовых является достаточной для покрытия текущего роста цен и позволяет получать реальную прибыль.

Помимо гривневых ценных бумаг, Минфин предлагает валютные ОВГЗ – в долларах и евро. Их доходность ниже, чем у гривневых облигаций, однако инвестор при этом не берет на себя такой же валютный риск, как в случае с гривневым активом.

Сколько можно заработать на ОВГЗ

Рассмотрим условный пример. Если инвестор вкладывает 100 тысяч гривен в ОВГЗ с доходностью 16% годовых и держит ценные бумаги примерно год до погашения, номинальный доход составит около 16 тысяч гривен.

Однако фактический результат будет зависеть от цены приобретения, срока до погашения, конкретного выпуска и комиссий посредника. Поэтому при выборе ценных бумаг нужно ориентироваться не только на процент, указанный в названии или характеристиках облигации, а именно на доходность до погашения.

Важным преимуществом государственных облигаций для физических лиц является налогообложение. Доход от ОВГЗ не включается в налогооблагаемый доход физического лица в части процентов и инвестиционной прибыли по государственным ценным бумагам в соответствии с Налоговым кодексом. Поэтому сравнивать ОВГЗ с банковским депозитом нужно не только по номинальным ставкам, но и по сумме, которая фактически останется у инвестора после уплаты налогов.

Еще один важный момент – ОВГЗ имеют конкретную дату погашения. Если инвестор держит бумагу до этой даты, он получает номинальную стоимость облигации и предусмотренные выплаты. Если же продавать бумаги раньше на вторичном рынке, конечный результат может отличаться от первоначально ожидаемого.

Министерство финансов продолжает проводить регулярные аукционы по размещению ОВГЗ. На официальной странице Минфина опубликованы результаты последних аукционов, в частности размещения от 25 августа 2026 года.

Итак, в начале сентября ориентир для гривневых ОВГЗ – около 15–16,5% годовых, хотя по отдельным предложениям и в зависимости от условий бумаги можно встретить и более высокую доходность. Перед покупкой стоит сравнить срок, фактическую доходность до погашения, валюту облигации и расходы на приобретение.

ОВГЗ не следует рассматривать как способ гарантированно получить максимальную прибыль: их доходность меняется в зависимости от рыночных условий, а покупка через посредника может предусматривать комиссионные. В то же время для инвестора, который ищет инструмент с фиксированным доходом и готов одолжить средства государству до определенной даты, государственные облигации остаются одним из основных вариантов на украинском рынке.

Ранее мы сообщали, что украинские государственные облигации с погашением в августе 2026 года предлагают инвесторам доходность до 16,47% годовых в гривне. Разбираемся, какие ставки сейчас предлагают ОВГЗ и сколько можно заработать, вложив в них 100 тысяч гривен.