Депозиты могут стать еще выгоднее: банки готовят ставки до 18%

Осенью украинские банки могут усилить конкуренцию за гривневые средства населения, поэтому доходность отдельных депозитов может вырасти до 17,5 – 18 % годовых. В то же время удорожание денег может повлиять и на стоимость кредитов, а валютный рынок будет оставаться под контролем НБУ.

Почему банки могут повысить ставки по депозитам

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов в комментарии 24 Канала рассказал, что с началом осени украинский банковский сектор может столкнуться с повышенной экономической чувствительностью. На ситуацию будут влиять инфляция, решения Национального банка Украины, военные риски для энергетики и логистики, состояние внешней торговли, спрос на кредиты и конкуренция банков за средства вкладчиков.

По его словам, банковская система вступает в осень достаточно устойчивой и ликвидной, однако сентябрь может стать своеобразным маркером изменений.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Осенью банки будут работать в условиях несколько более дорогих денег и под влиянием экономической неопределенности. Однако банковская система с начала полномасштабного вторжения уже неоднократно доказывала способность достаточно быстро приспосабливаться к текущим обстоятельствам.

Одним из главных факторов станет инфляция. Подорожание топлива, дополнительные расходы бизнеса на энергетическую автономность, усложнение логистики и последствия атак на инфраструктуру могут постепенно закладываться в себестоимость товаров и услуг.

Мамедов допускает, что уже в сентябре годовая инфляция может приблизиться к 10%. На этом фоне повышение НБУ учетной ставки до 15,5% он рассматривает как упреждающий шаг для сдерживания инфляционного и курсового давления.

Кроме того, банки готовятся к сезонному оживлению спроса на финансирование. Военные риски создают потребность бизнеса в кредитах на резервное энергоснабжение, энергонезависимость, модернизацию и пополнение оборотного капитала.

По прогнозу банкира, в сентябре средние ставки по гривневым депозитам могут составить 13,5–15% годовых, тогда как самые привлекательные предложения с бонусами могут достигать 17,5–18%. Отдельные банки могут повысить доходность примерно на 0,3–0,5 процентного пункта.

Что будет с кредитами и курсом валют

Усиление конкуренции будет происходить не только за вкладчиков, но и за платежеспособных заемщиков. По базовому сценарию, стандартные банковские кредиты осенью могут подорожать примерно на 0,5–1 процентный пункт.

В то же время это не означает сокращения кредитования. Банки, напротив, могут активнее предлагать собственные программы, партнерские продукты и специальные условия для отдельных категорий клиентов.

"Фактически осенью банки окажутся между двумя задачами: с одной стороны, необходимо предложить вкладчику достаточную доходность, чтобы гривневые сбережения оставались привлекательными, а с другой – не сделать кредит слишком дорогим для клиента", – пояснил Мамедов.

Отдельным фактором останется валютный рынок. Спрос на доллары и евро осенью могут поддерживать импортеры энергоресурсов, топлива и оборудования, которые готовятся к осенне-зимнему сезону. В то же время на предложение валюты могут оказывать давление более слабые экспортные поступления и проблемы с морской логистикой.

Несмотря на это, банкир не ожидает резких курсовых колебаний. По его прогнозу, в сентябре доллар может находиться в пределах 45–45,8 гривны, а евро – 51,5–53 гривны.

"Сентябрь может придать валютному рынку некоторую "курсовую чувствительность", но вряд ли изменит саму систему его функционирования. Курсовые колебания могут стать более заметными, однако при отсутствии новых чрезвычайных обстоятельств они будут оставаться контролируемыми", – сказал Мамедов.

В то же время эксперт советует вкладчикам оценивать не только номинальную ставку по депозиту, но и чистый доход после уплаты налогов, инфляцию и возможное изменение валютного курса. По его словам, более разумным подходом является диверсификация сбережений: часть средств можно хранить в гривневых инструментах, а часть – в валюте в качестве защиты от курсовых рисков.