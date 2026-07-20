Илон Маск установил исторический антирекорд: куда исчезли 500 миллиардов долларов его состояния

Состояние самого богатого человека в мире резко сократилось после стремительного падения стоимости акций SpaceX. Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим около 500 миллиардов долларов собственного капитала.

Почему Илон Маск потерял рекордную сумму

Илон Маск оказался в центре внимания мировых финансовых рынков после того, как его состояние сократилось примерно на 500 миллиардов долларов, сообщает Benzinga. Это произошло из-за резкого падения стоимости акций SpaceX, которые менее чем за месяц опустились ниже цены первичного размещения (IPO).

Поскольку значительная часть капитала Маска связана с его долями в собственных компаниях, любые масштабные изменения их рыночной оценки напрямую влияют на его личное состояние. Именно поэтому обвал акций SpaceX привел к беспрецедентным потерям для предпринимателя.

По оценкам, Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим около полутриллиона долларов собственного капитала.

Каковы состояние Маска после падения

Несмотря на рекордные потери, Илон Маск остается одним из самых богатых людей планеты. После снижения стоимости его активов состояние бизнесмена оценивается примерно в 800 миллиардов долларов.

Эта история в очередной раз демонстрирует, насколько сильно благосостояние самых богатых предпринимателей зависит от рыночной капитализации их компаний. Даже если речь идет о сотнях миллиардов долларов, оценка активов может существенно меняться за короткий промежуток времени из-за колебаний котировок.

Для инвесторов это также служит напоминанием о том, что акции даже крупнейших технологических компаний могут переживать резкие взлеты и падения, а рыночная стоимость бизнеса не является постоянной величиной.

Кстати, известный инвестор и автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Киосаки заявил, что у него есть долг в размере 1,2 миллиарда долларов. В то же время он утверждает, что использует заемные средства не для потребления, а как инструмент для создания капитала.