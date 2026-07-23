Инвесторы заработали более 15,5 миллиардов на падении акций SpaceX: что происходит с акциями

Акции SpaceX продолжают дешеветь после выхода на биржу, открывая возможности для инвесторов, играющих на понижение. По оценкам аналитиков, шортисты уже получили бумажную прибыль в размере 15,5 миллиарда долларов.

Почему шортисты зарабатывают на падении SpaceX

После биржевого дебюта в середине июня акции SpaceX оказались под значительным давлением. Если после IPO акции росли до 225,64 доллара, то впоследствии потеряли большую часть этого прироста и опустились ниже цены размещения в 135 долларов, сообщает Reuters. Во время торгов 23 июля акции даже достигли нового минимума – 115,26 доллара.

Такое падение принесло значительную прибыль инвесторам, открывшим короткие позиции. По данным аналитической компании Ortex Technologies, по состоянию на 22 июля шортисты получили около 15,5 миллиарда долларов бумажной прибыли.

Короткие продажи предполагают заимствование акций для их продажи с последующим выкупом по более низкой цене. Почему акции дешевеют, тем больше становится потенциальная прибыль таких инвесторов.

"Нет никаких признаков того, что шортисты фиксируют прибыль по SpaceX. Если уж на то пошло, они только увеличивают свои ставки", – заявил соучредитель Ortex Technologies Питер Хиллерберг.

По оценкам Ortex, около 360 миллионов акций, или примерно 56% акций в свободном обращении, в настоящее время находятся в позициях для коротких продаж.

Почему инвесторы сомневаются в оценке компании

Одной из причин давления на акции SpaceX эксперты называют высокую рыночную оценку компании и обеспокоенность инвесторов масштабными расходами на развитие искусственного интеллекта.

Опасения усилились после публикации финансовой отчетности Tesla, которая впервые за более чем два года зафиксировала отрицательный свободный денежный поток. Компания объяснила это значительными инвестициями в инфраструктуру искусственного интеллекта, производство аккумуляторов, роботакси и новые производственные технологии.

Впрочем, генеральный директор SpaceX Илон Маск не разделяет пессимизма инвесторов, которые играют на понижение стоимости акций.

"Вероятность выживания компаний, которые в течение длительного времени удерживают значительные короткие позиции по SpaceX, очень низкая", – написал Маск в соцсети X.

Несмотря на значительную прибыль шортистов, эксперты отмечают, что ставки против компаний Маска традиционно остаются рискованными. Высокий интерес со стороны частных и институциональных инвесторов, а также любые положительные корпоративные новости могут быстро изменить настроения на рынке и спровоцировать резкий рост котировок.

Кстати, состояние самого богатого человека в мире резко сократилось после стремительного падения стоимости акций SpaceX. Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим около 500 миллиардов долларов собственного капитала.