Инвесторы вновь покупают акции: почему Уолл-стрит начала неделю на позитивной ноте

Американские фондовые индексы начинают новую торговую неделю с роста на фоне снижения цен на нефть и ожиданий важных корпоративных отчетов. Инвесторы также внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и новыми экономическими данными из США.

Почему американские фондовые рынки начали неделю с роста

Основные фондовые индексы США готовятся открыть торги в "зеленой зоне", сообщает Reuters. Одной из главных причин улучшения настроений инвесторов стало резкое снижение цен на нефть на фоне признаков возможной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры об открытии Ормузского пролива могут состояться уже в ближайшее время. Несмотря на то, что Иран поставил эту информацию под сомнение, рынок положительно отреагировал на возможность ослабления геополитической напряженности.

На этом фоне стоимость нефти Brent снизилась примерно на 6,6%, а доходность двухлетних государственных облигаций США также пошла вниз. Фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq демонстрировали рост еще до начала основной торговой сессии.

Дополнительное внимание инвесторов привлекла информация о возможном слиянии фармацевтических компаний Bristol Myers Squibb и AstraZeneca. Если сделка будет заключена, на мировом рынке может появиться один из крупнейших производителей лекарств с рыночной стоимостью около 400 миллиардов долларов.

Какие события могут определить настроения инвесторов на этой неделе

Одной из главных тем для Уолл-стрит остаются корпоративные финансовые результаты. После сильных квартальных отчетов Amazon и Microsoft инвесторы ожидают новых сигналов об эффективности масштабных инвестиций компаний в искусственный интеллект.

На этой неделе свои результаты обнародуют SpaceX, Palantir, Advanced Micro Devices (AMD), а также производители систем хранения данных SanDisk и Western Digital. Особое внимание рынок будет уделять расходам компаний на развитие ИИ и их влиянию на прибыльность бизнеса.

Не менее важными будут и макроэкономические показатели. Инвесторы ожидают публикации данных о деловой активности в производственном секторе США, а в конце недели – официального отчета по рынку труда (Nonfarm Payrolls), который может повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы относительно процентных ставок.

В то же время рынок продолжает следить за денежно-кредитной политикой США. По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения базовой ставки ФРС в сентябре примерно в 62,7%. Именно корпоративные отчеты, экономическая статистика и геополитические новости могут стать главными драйверами движения мировых финансовых рынков в ближайшие дни.