Человек, сделавший Баффета миллиардером: роль Чарли Мангера в истории успеха

Уоррен Баффет стал одним из самых успешных инвесторов мира, но решающую роль в его подходе к инвестированию сыграл Чарли Мангер. Именно он убедил будущего миллиардера отказаться от прежней стратегии и сделать ставку на качественный бизнес.

Как Мангер изменил инвестиционную философию Баффета

До знакомства с Чарли Мангером Уоррен Баффет придерживался принципов своего наставника Бенджамина Грэма, сообщает "Минфин". Он искал так называемые "недооцененные окурки" (cigar butt investing) – компании, акции которых стоили очень дешево, даже если сам бизнес имел слабые перспективы.

Мангер предложил совершенно иной подход. Он убеждал Баффета покупать не просто дешевые акции, а выдающиеся компании по справедливой цене. По его мнению, сильный бизнес с долгосрочными конкурентными преимуществами способен приносить значительно большую прибыль, чем постоянный поиск краткосрочно недооцененных активов.

Впоследствии Баффет неоднократно признавал, что именно Мангер помог ему переосмыслить инвестиционную стратегию. Благодаря этому Berkshire Hathaway начала инвестировать в компании, которые годами наращивали прибыль и стоимость для акционеров.

Какие результаты принесла новая стратегия

После смены подхода Berkshire Hathaway начала формировать портфель из высококачественных компаний. Среди самых известных инвестиций – Coca-Cola, American Express, Moody's, Apple и ряд других бизнесов с сильными брендами и устойчивыми конкурентными преимуществами.

Такая стратегия позволила компании на протяжении десятилетий обеспечивать стабильный рост стоимости активов и стала основой многомиллиардного состояния Уоррена Баффета. При этом Мангер всегда подчеркивал, что инвестору важно мыслить на годы вперед, а не реагировать на ежедневные колебания фондового рынка.

Сам Баффет неоднократно говорил, что именно Чарли Мангер помог ему перейти "от покупки хороших сделок к покупке великолепных компаний". Этот принцип и сегодня считается одним из главных основополагающих принципов успешного долгосрочного инвестирования и является фундаментом философии Berkshire Hathaway.