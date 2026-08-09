Самая удачная инвестиция последних десятилетий: как первые инвесторы Amazon стали миллиардерами

История Amazon стала одним из самых ярких примеров того, как долгосрочные инвестиции могут принести невероятную прибыль. Те, кто поверил в компанию Джеффа Безоса еще на ранних этапах ее развития, впоследствии разбогатели на миллиарды долларов.

Кто поверил в Amazon в самом начале

История Amazon началась в 1994 году, когда Джефф Безос основал компанию как онлайн-магазин книг, рассказывает The Page. На тот момент мало кто мог предвидеть, что небольшой стартап превратится в одного из самых дорогих технологических гигантов мира.

Одним из первых больших инвесторов стал отец основателя, Майк Безос, вместе с женой Джеки. Они инвестировали около 245 тысяч долларов в компанию на раннем этапе. Спустя десятилетие стоимость их доли выросла до нескольких десятков миллиардов долларов, сделав семью одной из самых богатых среди ранних инвесторов Amazon.

Еще одним известным ранним инвестором был венчурный фонд Kleiner Perkins, который в 1995 году вложил около 8 миллионов долларов. Эта инвестиция принесла фонду значительную прибыль после выхода Amazon на биржу и последующего многолетнего роста капитализации компании.

После IPO в 1997 году акции Amazon стоили всего 18 долларов за штуку (до последующих сплитов). С тех пор их стоимость выросла в сотни раз, что принесло огромную прибыль инвесторам, которые не спешили продавать свои пакеты акций.

Почему Amazon стал примером успешной долгосрочной инвестиции

В первые годы Amazon регулярно терпел убытки, а многие аналитики сомневались, что компания сможет стать прибыльной. Однако Джефф Безос продолжал вкладывать средства в развитие логистики, технологий и новых направлений бизнеса вместо максимизации краткосрочной прибыли.

Со временем компания вышла далеко за пределы электронной коммерции. Amazon создала один из крупнейших в мире облачных сервисов Amazon Web Services (AWS), активно развивает цифровую рекламу, стриминговые сервисы, искусственный интеллект и роботизацию. Именно диверсификация бизнеса стала одним из главных факторов многолетнего роста стоимости компании.

История Amazon часто приводится в качестве примера того, что наибольшую прибыль на фондовом рынке нередко получают инвесторы, способные мыслить на годы вперед и не поддающиеся панике во время краткосрочных колебаний. В то же время эксперты подчеркивают, что прошлые результаты не гарантируют аналогичной доходности в будущем, а любые инвестиции сопряжены с риском.