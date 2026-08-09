Большинство инвесторов поступает наоборот: главный секрет успеха Джона Темплтона

Во время паники на рынках большинство инвесторов спешит продавать активы, опасаясь еще больших потерь. Джон Темплтон считал, что именно такие моменты открывают лучшие возможности для долгосрочной прибыли.

Почему Темплтон покупал во время паники

Британско-американский инвестор Джон Темплтон вошел в историю как один из самых успешных сторонников стоимостного инвестирования, рассказывают в John Templeton Foundation. Его самый известный принцип звучит просто: покупайте тогда, когда большинство продает.

Темплтон был убежден, что финансовые рынки часто чрезмерно реагируют на плохие новости. В периоды кризисов страх заставляет инвесторов массово избавляться даже от качественных активов, потому что их рыночная цена может опускаться значительно ниже справедливой стоимости.

Яркий пример такого подхода произошел в 1939 году. В начале Второй мировой войны Темплтон взял в долг 10 тысяч долларов и приобрел акции всех компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже, которые стоили менее одного доллара за штуку. Большинство инвесторов тогда ожидали затяжной экономической катастрофы, однако уже через несколько лет значительная часть этих ценных бумаг существенно выросла в цене, а сама сделка принесла инвестору многократную прибыль.

Именно поэтому Темплтон говорил, что "лучшее время для покупки – это момент максимального пессимизма", а худшее – период всеобщей эйфории.

Как применить эту стратегию сегодня

Подход Джона Темплтона не означает, что нужно покупать любые активы после их падения. Напротив, он подчеркивал необходимость тщательно анализировать бизнес, финансовое состояние компании и ее долгосрочные перспективы.

Еще одной важной чертой его стратегии была глобальная диверсификация. Темплтон одним из первых начал активно искать недооцененные компании не только в США, но и на международных рынках. По его мнению, выгодные возможности могут появляться где угодно, поэтому инвестору не стоит ограничиваться одной страной или сектором.

Кроме того, легендарный инвестор советовал избегать эмоциональных решений. Если большинство участников рынка охвачено страхом или жадностью, это не означает, что они правы. Именно способность действовать вопреки толпе, но на основе фундаментального анализа, Темплтон считал одним из главных преимуществ успешного инвестора.

Его принцип остается актуальным и сегодня. История показывает, что именно после крупнейших кризисов финансовые рынки часто демонстрировали одно из самых мощных восстановлений, а инвесторы, сохранявшие ум и покупавшие качественные активы во время паники, нередко получали самую высокую долгосрочную доходность.

Кстати, Билл Гейтс уже давно не ограничивается инвестициями в Microsoft, хотя именно эта компания сделала его одним из самых богатых людей мира. Сегодня его портфель охватывает железные дороги, сельское хозяйство, энергетику, промышленность и даже сети отелей.