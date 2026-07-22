Азиатские биржи растут, но все смотрят в одну сторону: что сдерживает мировые рынки

Мировые фондовые рынки демонстрируют осторожный рост после позитивной сессии в США. В то же время инвесторы не спешат открывать новые позиции, поскольку в ближайшие дни на рынок могут существенно повлиять отчетность технологических гигантов и решения центральных банков.

Мировые биржи растут, но инвесторы сохраняют осторожность

Азиатские фондовые рынки в среду в основном демонстрировали рост, однако динамика была неравномерной, сообщает Reuters. Лучший результат показал южнокорейский индекс Kospi, хотя в ходе торговой сессии он существенно сократил утренний рост.

Японский Nikkei также не смог определиться с направлением движения, тогда как гонконгские акции перешли к снижению.

Позитивный настрой рынки унаследовали после сильного закрытия торгов в США. В то же время инвесторы не спешат активно покупать акции, поскольку в ближайшее время ожидается публикация финансовой отчетности крупнейших технологических компаний мира.

Особое внимание участники рынка уделяют результатам Alphabet и Tesla. Инвесторы хотят понять, оправдывают ли масштабные инвестиции в развитие искусственного интеллекта высокие ожидания относительно прибыли компаний.

Рынки ожидают сигналов от ФРС и корпоративной отчетности

Аналитики отмечают, что нынешний сезон отчетности станет важным испытанием для фондового рынка. В последние месяцы главным драйвером роста оставался технологический сектор, однако теперь инвесторы ожидают доказательств того, что значительные расходы на искусственный интеллект начинают приносить реальные финансовые результаты.

Не менее важным событием станут заседания ведущих центральных банков, которые состоятся на следующей неделе. По данным опроса Reuters, большинство экономистов прогнозирует, что Федеральная резервная система США сохранит базовую процентную ставку без изменений. В то же время рынок по-прежнему оценивает вероятность ее повышения до конца года.

На валютном рынке доллар удерживался вблизи недельного максимума, а японская иена оставалась под давлением. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила, что правительство готово при необходимости вмешаться в валютный рынок, хотя и воздержалась от комментариев относительно конкретного курса. Кроме того, инвесторы продолжают следить за динамикой золота и криптовалют, которые также реагируют на ожидания относительно дальнейшей политики центральных банков.