Мировые фондовые рынки ожили: почему инвесторы массово возвращаются к акциям

Мировые фондовые рынки стали новой неделей уверенным ростом после ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Снижение цен на нефть ослабило опасения по поводу инфляции и поддержало спрос на рисковые активы.

Мировые биржи растут на фоне падения цен на нефть.

Мировые фондовые индексы в понедельник перешли к росту после того, как Иран заявил о готовности прекратить атаки при аналогичных действиях со стороны США, сообщает Reuters . Снижение рисков для поставок энергоносителей через Ормузский пролив привело к резкому падению нефтяных котировок.

Стоимость нефти Brent снизилась на 6,3% – до 90,70 доллара за баррель, в то время как американская WTI подешевела на 5,7% – до 84,12 доллара. На прошлой неделе цены на нефть превышали отметку в 100 долларов за баррель из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

На этом фоне европейский индекс STOXX 600 прибавил почти 0,5%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,9%, а Nasdaq – на 1,5%. Также укрепилось большинство мировых валют по отношению к доллару, поскольку участники рынка несколько снизили ожидания относительно возможного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США уже на этой неделе.

Инвесторы ждут решений ФРС и отчетности технологических гигантов

На этой неделе внимание рынков будет приковано к заседаниям ведущих центральных банков. Федеральная резервная система США объявит свое решение в среду, Банк Англии – в четверг, а Банк Японии – в пятницу. Хотя большинство аналитиков ожидают сохранения ставок без изменений, инвесторы будут внимательно следить за сигналами относительно дальнейшей монетарной политики.

"Если инфляционные риски не ослабятся в течение лета, повышение ставки в сентябре станет более вероятным", – отметил валютный аналитик MUFG Ли Хардман.

Не менее важным драйвером для рынка станет сезон корпоративной отчетности. В ближайшие дни финансовые результаты обнародуют Microsoft, Meta, Amazon, Apple, Qualcomm и ряд других крупных компаний. В то же время, инвесторы будут оценивать, оправдывают ли многомиллиардные расходы технологических корпораций на развитие искусственного интеллекта их финансовые показатели. Ожидается, что совокупная прибыль компаний из индекса S&P 500 во втором квартале выросла примерно на 26,5% в годовом исчислении.

Кстати, инвесторы также внимательно следят за предстоящим заседанием Федеральной резервной системы США, которое может стать одним из самых непредсказуемых за последние годы. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, колебания цен на нефть и новые торговые пошлины усилили опасения по поводу инфляции.