Рекордный отток средств с фондового рынка США: почему инвесторы массово устремляются в безопасные активы

Американские инвесторы вывели из акционных фондов США более 32 миллиардов долларов за неделю на фоне скачка цен на нефть из-за войны в Иране. Это самый крупный отток капитала с фондового рынка страны с декабря 2025 года, что усилило опасения относительно нового роста инфляции и процентных ставок.

Что происходит на фондовом рынке США

Американские инвесторы вывели из акционных фондов США более 32 миллиардов долларов за неделю на фоне скачка цен на нефть из-за войны в Иране, это самый крупный отток капитала с фондового рынка страны с декабря 2025 года, что усилило опасения относительно нового роста инфляции и процентных ставок. Согласно данным LSEG Lipper, которые приводит агентство Reuters, за неделю до 9 сентября чистые продажи акционных фондов США достигли 32,27 миллиарда долларов.

Главным фактором беспокойства на финансовом рынке стало стремительное подорожание сырой нефти марки WTI, которая подскочила до четырехмесячного максимума в 104,46 доллара за баррель.

Рост стоимости энергоресурсов возобновляет инфляционное давление на экономику, что заставляет инвесторов пересматривать свои ожидания относительно действий Федеральной резервной системы США. Показатели цен производителей за август также подтвердили высокие темпы инфляции, заставляя рынок опасаться возможного повышения базовой ставки уже на ближайшем заседании регулятора.

Для рядовых граждан и бизнеса более высокая ставка центрального банка обычно означает более дорогие кредиты на жилье, автомобили и развитие компаний, что тормозит экономическую активность.

Куда уходят капиталы инвесторов

Наибольшие потери понесли фонды компаний с большой капитализацией, из которых за неделю вывели рекордные 40,44 миллиарда долларов, а из фондов средней капитализации вывели еще 682 миллиона долларов. В то же время мультикапитальные фонды привлекли 3,52 миллиарда долларов, а фонды компаний с малой капитализацией получили 274 миллиона долларов вливаний.

Определенный интерес сохранился и к отдельным отраслям: технологический сектор получил 1,71 миллиарда долларов новых инвестиций, а финансовые фонды пополнились на 720 миллионов долларов. В целом в секторальные фонды США инвесторы вложили 1,46 миллиарда долларов.

На фоне нестабильности на рынке акций инвесторы продолжают выбирать более надежные инструменты. Облигационные фонды США зафиксировали уже 21-ю подряд неделю чистого притока средств, который на этот раз составил 6,56 миллиарда долларов.

Наибольшим спросом пользовались краткосрочные и среднесрочные инвестиционные облигации, которые привлекли 3,75 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем за последние девять недель. Государственные облигации США и ценные бумаги Казначейства получили дополнительные 2,78 миллиарда долларов.

В то же время из фондов денежного рынка США было выведено 10,41 миллиарда долларов, хотя на прошлой неделе там наблюдался значительный приток капитала на уровне 48,76 миллиарда долларов.

Американский фондовый рынок продемонстрировал рекордное успокоение за два месяца до промежуточных выборов в США, хотя аналитики предупреждают о его высокой уязвимости к любым экономическим потрясениям. По данным экспертов, инвесторы практически игнорируют риски, хотя исторически осень перед выборами сопровождается заметной турбулентностью.