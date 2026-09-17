Nike на грани исключения из индекса Dow Jones: почему спортивный гигант теряет позиции на Уолл-стрит

Компания Nike рискует лишиться места в самом престижном биржевом индексе США Dow Jones после решения о ее исключении из S&P 100. Это произошло на фоне падения рыночной стоимости спортивного гиганта на 80% из-за снижения продаж и давления со стороны конкурентов.

Почему Nike оказалась под угрозой исключения из Dow Jones

Как сообщает агентство Reuters, компания S&P Dow Jones Indices уже приняла решение исключить акции Nike из индекса S&P 100 перед началом торгов 21 сентября. Спортивный бренд входил в этот список важнейших корпораций США на протяжении 18 лет.

Эксперты объясняют это решение затянувшимся кризисом в компании, рыночная стоимость которой сократилась на 80% за последние пять лет. Главными причинами падения стали замедление продаж, отсутствие инновационных продуктов и жесткая конкуренция со стороны новых брендов.

Теперь инвесторы опасаются, что исключение из S&P 100 – лишь первый шаг, и компания вскоре потеряет место в Dow Jones Industrial Average. Это старейший и самый престижный биржевой индекс США, отражающий состояние 30 крупнейших американских компаний.

С момента включения в индекс в 2013 году акции Nike выросли всего на 5%, тогда как рынок в целом, по показателю S&P 500, вырос более чем в четыре раза. Текущая цена акций компании составляет около 36 долларов, что делает ее самым небольшим участником в расчете индекса с долей всего 0,4%.

Если посмотреть на исторические прецеденты, компания действительно является первым кандидатом на исключение,

– Джош Бишофф, партнер и главный трейдер TimesSquare Capital Management.

Как принимаются решения об изменении составляющих индекса

В отличие от других биржевых индикаторов, Dow Jones оценивает компании исключительно по цене одной акции, а не по общей капитализации. Анализ последних десяти изменений в списке показывает, что как минимум у половины исключенных компаний на момент выхода из индекса была самая низкая цена акций.

Для сравнения: самая дорогая акция в индексе – бумаги банковского гиганта Goldman Sachs – стоит около 968 долларов, что почти в 27 раз превышает цену акций Nike. Специальный комитет постоянно отслеживает подобные дисбалансы и может принять решение о замене в любой момент.

Я бы охарактеризовал шансы на исключение Nike в течение следующего года как очень высокие, хотя четкого автоматического порога здесь нет,

– Шей Болур, главный рыночный стратег Futurum Equities.

Попытки переориентации бизнеса и ситуация в компании

Последним большим изменением в индексе стало июньское исключение телекоммуникационной компании Verizon в пользу Alphabet из-за слишком низкой стоимости акций Verizon. Телеком-гигант покинул список после 22 лет пребывания в нем.

Чтобы остановить падение, в 2024 году к рулю Nike вернулся новый генеральный директор Эллиотт Гилл. На встрече с инвесторами он признал, что компания работает в сложных макроэкономических условиях, когда покупатели существенно сокращают расходы.

Nike, за исключением нескольких своих ключевых франшиз, просто утратила прежнюю привлекательность для потребителей,

– Дрейк Макфарлейн, аналитик M Science.

Кстати, недавно мы писали, что американский фондовый рынок продемонстрировал рекордное успокоение за два месяца до промежуточных выборов в США, хотя аналитики предупреждают о его высокой уязвимости к любым экономическим потрясениям. По данным экспертов, инвесторы практически игнорируют риски, хотя исторически осень перед выборами сопровождается заметной турбулентностью.