Рынки на перепутье: акции стремительно растут, пока центральные банки готовят жесткие меры

Мировые фондовые рынки начали неделю неоднозначно. Азиатские инвесторы активно скупали акции технологических компаний, однако сильные экономические данные из США в то же время усилили опасения относительно дальнейшего повышения процентных ставок центральными банками.

Что происходит на азиатских биржах

В начале недели наибольшее внимание привлекли азиатские биржи, где акции продемонстрировали уверенный рост, пишет Reuters.

Японский индекс Nikkei подскочил примерно на 2%;

южнокорейский KOSPI прибавил сразу 4,3%, отыграв падения прошлой недели.

Китайские "голубые фишки" также завершили торги ростом.

Особенно активно инвесторы покупали акции производителей микросхем. Рынок продолжает делать ставку на технологический сектор и спрос, связанный с искусственным интеллектом. В частности, акции Samsung Electronics и SK Hynix в Южной Корее показали сильный рост.

Причиной оживления стал сильный отчет по занятости в США. Этот документ дал положительный сигнал для мировой экономики.

Какой шаг центробанков беспокоит инвесторов

В то же время теперь внимание рынков переключается на новые данные о инфляции в США и решения центральных банков. Именно они могут определить, сохранится ли нынешний интерес инвесторов к акциям.

Инфляционное давление заставляет ведущие финансовые учреждения мира действовать более агрессивно. Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже в этот четверг планирует повысить учетную ставку до 2,75%. Кроме того, большая вероятность того, что к декабрю европейская ставка достигнет 3%.

Риск ужесточения политики ЕЦБ уже заставляет европейские фондовые рынки нервничать. Так, индексы EUROSTOXX 50, DAX и FTSE синхронно просели на 0,1%.

Между тем в США вероятность повышения американской ставки уже 16 сентября оценивают в 58%.

Терпение центральных банков во время энергетического шока поддерживало цены на активы и кредитный цикл. Однако теперь они переходят к действиям. Мы прогнозируем еще два повышения ставок ЕЦБ и Банком Японии до конца года,

– отметил руководитель экономического направления JPMorgan Брюс Касман.

Как геополитика и нефть оказывают давление на рынки

Кроме того, цены на нефть вновь поползли вверх после обмена ударами между США и Ираном в Персидском заливе. Стоимость эталонной марки Brent выросла на 1,1% – до 97,37 доллара за баррель.

Для потребителей это означает, что: дизельное топливо, которое на прошлой неделе уже побило ценовые рекорды, продолжит дорожать.

Геополитическая напряженность и рост цен на энергоносители создают дополнительный инфляционный риск. Это может заставить центральные банки дольше держать ставки на высоком уровне.

Напомним, на прошлой неделе дополнительный хаос на рынках вызвал Дональд Трамп, который пригрозил прекратить международную торговлю со странами, имеющими профицит в торговле с США, если ФРС не снизит ставки по его требованию. На фоне этих колебаний инвесторы замерли в ожидании пятничного отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США, который окончательно определит, в каком направлении двигаться дальше.