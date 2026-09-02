Минфин привлек более 6 миллиардов гривен от продажи облигаций: куда пойдут эти деньги

Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 6,07 миллиарда гривен в ходе очередного аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Все собранные средства будут направлены на финансирование Вооруженных Сил Украины и поддержание финансовой стабильности страны.

Наибольшим спросом пользовались ценные бумаги со сроком обращения 2,5 года

О проведении успешного аукциона сообщила пресс-служба Министерства финансов. Основную сумму привлеченных средств обеспечили гривневые облигации со сроком обращения 2,5 года и доходностью 12,44% годовых, от продажи которых бюджет получил 5 миллиардов гривен.

Годовые облигации в гривне со ставкой 15,18% годовых принесли государству дополнительно 1,07 миллиарда гривен.

Облигации внутреннего государственного займа, или ОВГЗ, являются ценными бумагами, с помощью которых правительство занимает средства у граждан и бизнеса под проценты, гарантируя возврат всей суммы с доходом.

Рекордные поступления с начала полномасштабной войны

В целом с начала 2026 года благодаря выпуску ценных бумаг государственная казна пополнилась более чем на 334,38 миллиарда гривен.

С момента полномасштабного вторжения общий объем средств, привлеченных через внутренние займы, достиг почти 2,36 триллиона гривен, что позволяет регулярно покрывать первоочередные нужды обороны.

Напомним, ранее мы писали, что государственные облигации остаются одним из ключевых инструментов для украинцев, желающих получать доход в гривне или валюте. В начале сентября 2026 года доходность гривневых ОВГЗ в зависимости от срока и конкретного выпуска достигает более 16% годовых.