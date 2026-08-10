Они стали миллиардерами благодаря Apple: кто заработал больше всего на акциях компании

Инвестиции в Apple за последние десятилетия принесли своим владельцам одни из самых больших доходов в истории фондового рынка. Больше всего выиграли не только основатели компании, но и инвесторы, поверившие в ее будущее еще на ранних этапах развития.

Крупнейшие бенефициары роста Apple

Apple остается одной из самых дорогих компаний мира, а ее акции за несколько десятилетий обеспечили инвесторам исключительную доходность. Больше всего на этом росте заработали люди, владевшие большими пакетами акций еще до того, как компания превратилась в технологического гиганта, о чем свидетельствуют данные Forbes.

Бесспорным лидером является соучредитель Стив Джобс. Несмотря на то что в 1985 году он покинул Apple, после возвращения в 1997 году получил значительный пакет акций. К моменту своей смерти в 2011 году Джобс владел миллионами акций Apple, а их стоимость вместе с другими активами составляла миллиарды долларов.

Еще одним из крупнейших победителей стал Артур Левинсон – председатель совета директоров Apple. Благодаря многолетнему владению акциями и полученным вознаграждениям он накопил пакет, стоимость которого оценивается в сотни миллионов долларов.

Отдельно стоит упомянуть генерального директора Тима Кука. Значительная часть его вознаграждения выплачивается акциями Apple. За годы работы он получил акции на миллиарды долларов, а их подорожание существенно увеличило его состояние.

Инвесторы, поверившие в Apple на начальном этапе

Одним из самых известных сторонников Apple стал легендарный инвестор Уоррен Баффетт. Через компанию Berkshire Hathaway он начал активно покупать акции Apple в 2016 году. Впоследствии эта инвестиция стала крупнейшей в истории холдинга.

Благодаря стремительному росту стоимости компании Berkshire Hathaway заработала десятки миллиардов долларов. Баффетт неоднократно называл Apple не просто технологической компанией, а одним из лучших бизнесов в мире. Даже после частичного сокращения пакета акций Apple остается одним из крупнейших активов инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway.

История Apple также демонстрирует, насколько важны для долгосрочного инвестора терпение и стратегия "купил и держи". Те, кто держал акции компании десятилетиями, получили доходность, которая превратила относительно небольшие инвестиции в многомиллионные, а порой и миллиардные состояния.