Инвестор, который не боялся войны: решение Джона Темплтона изменило историю фондового рынка

Вторая мировая война стала периодом паники для большинства инвесторов, но не для Джона Темплтона. Именно в разгар глобального кризиса он сделал ставку, которая впоследствии принесла ему огромную прибыль и заложила основу будущей инвестиционной империи.

Как Джон Темплтон воспользовался паникой на фондовом рынке

В начале Второй мировой войны фондовые рынки находились под сильным давлением, а инвесторы массово продавали акции, опасаясь затяжного экономического кризиса и непредсказуемых последствий войны. Именно тогда молодой инвестор Джон Темплтон решил действовать вопреки настроениям большинства, говорится в его биографии.

В 1939 году, после начала войны в Европе, Темплтон занял 10 000 долларов и приобрел акции 104 американских компаний, которые торговались дешевле, чем по 1 доллару за акцию. Его принцип был прост: даже если часть компаний обанкротится, остальные смогут не только выжить, но и значительно вырасти в цене после восстановления экономики.

Решение оказалось чрезвычайно успешным. Лишь четыре компании обанкротились, тогда как большинство остальных значительно подорожало благодаря военному производству и экономическому подъему США. Уже через несколько лет стоимость его портфеля выросла примерно в четыре раза.

Какой урок оставил Джон Темплтон для инвесторов

История Темплтона стала одним из самых известных примеров контрциклического инвестирования. Он придерживался принципа покупать активы тогда, когда большинство участников рынка охвачено страхом. Сам инвестор позже сформулировал этот подход в своей известной фразе: "Покупайте в момент максимального пессимизма".

Впоследствии Джон Темплтон основал один из самых успешных международных инвестиционных фондов и стал одним из пионеров глобального инвестирования. Его стратегия доказала, что масштабные кризисы могут открывать возможности для долгосрочных вложений, если инвестор тщательно анализирует компании и не поддается эмоциям.

В то же время эксперты подчеркивают, что опыт Темплтона не означает, что любое падение рынка автоматически гарантирует прибыль. Каждое инвестиционное решение требует оценки рисков, диверсификации портфеля и долгосрочного подхода.