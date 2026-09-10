Компания The Boring Company Илона Маска привлекла 3 миллиарда долларов: оценка компании выросла

Стартап по строительству туннелей The Boring Company Илона Маска привлек 3 миллиарда долларов инвестиций в новом раунде финансирования. Благодаря этой сделке рыночная оценка компании выросла до 23 миллиардов долларов, что в несколько раз превышает ее предыдущие показатели.

Расширение подземного транспорта в ОАЭ и США

Как сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление компании, основными инвесторами нового раунда финансирования выступили Объединенные Арабские Эмираты и связанные с ними инвестиционные структуры.

В финансировании также приняли участие известные инвестиционные фонды, среди которых Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Vy Capital, Valor Equity Partners, Human Capital, Temasek, Shamal Holding и Baron Capital.

Привлеченные средства будут направлены на расширение партнерства по строительству более 150 километров подземной инфраструктуры по всей территории Объединенных Арабских Эмиратов. Этот проект расширяет ранее анонсированную подземную транспортную сеть Dubai Loop.

Кроме того, The Boring Company планирует существенно увеличить штат сотрудников в сферах инженерии, производства и операционной деятельности, а также ускорить строительство объектов Loop в Лас-Вегасе, Нэшвилле и Дубае.

В прошлом году компания подписала предварительное соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая о создании подземной скоростной транспортной системы Dubai Loop.

Стремительный рост капитализации компании

Последний раунд привлечения капитала продемонстрировал стремительный рост стоимости стартапа. В 2022 году, после привлечения 675 миллионов долларов, оценка компании составила 5,7 миллиарда долларов.

Илон Маск основал The Boring Company в 2017 году после того, как выразил возмущение постоянными пробками на дорогах и предложил решить проблему с помощью сети подземных транспортных туннелей.

Ранее мы писали, что мелкие инвесторы впервые после выхода SpaceX на биржу стали чистыми продавцами акций компании Илона Маска. Такое изменение настроений произошло на фоне падения котировок и появления новых акций на рынке.