Акции "турецкой Tesla" обвалились на 90%: тысячи инвесторов остались ни с чем

Компания Kontrolmatik Enerji ve Muhendislik AS, которую в Турции называли "турецкой Tesla", потеряла более 90 % рыночной стоимости. После стремительного взлета акций теперь она вынуждена рассматривать возможность продажи части активов.

Как компания стала сенсацией на бирже

Kontrolmatik вышла на Стамбульскую фондовую биржу в октябре 2020 года на волне интереса к технологическим компаниям, сообщает Bloomberg.

Ее основатель Сами Асланхан обещал создать "компанию будущего", которая будет производить аккумуляторы, роботов, спутники и другие высокотехнологичные продукты.

Спрос на акции во время IPO превысил предложение в 26 раз. А с момента размещения до сентября 2023 года акции компании подорожали примерно на 23 200%.

Рыночная капитализация Kontrolmatik тогда достигла 67,3 миллиарда турецких лир, или около 2,5 миллиарда долларов.

Почему акции обвалились

Однако впоследствии компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями после того, как правительство Турции перешло к более жесткой денежно-кредитной политике.

Еще в 2024 году Kontrolmatik была прибыльной, но уже в следующем году зафиксировала убытки. Только в 2025 году она потратила почти 50 миллионов долларов на выплату процентов по кредитам – втрое больше, чем годом ранее.

Компания просрочила выплаты по кредитам и облигациям;

основатели начали продавать собственные пакеты акций, чтобы финансировать бизнес.

Реализация масштабных проектов, в частности строительство завода в США, значительно замедлилась.

Дополнительным ударом стало решение Всемирного банка отстранить Kontrolmatik от своих проектов из-за выявленных нарушений во время работы компании в Ираке.

В результате Стамбульская фондовая биржа в первой половине 2026 года перевела акции компании в специальный сегмент для эмитентов, испытывающих финансовые трудности.

Как компания пытается спастись

По информации источников Bloomberg, в настоящее время Kontrolmatik рассматривает возможность продажи части активов, в частности аккумуляторного завода в Анкаре и трансформаторного бизнеса.

Также компания пытается рефинансировать около 100 миллионов долларов долга.

В июле этого года Сами Асланхан покинул Раду директоров, а новое руководство объявило о реструктуризации бизнеса и возможной продаже активов с целью стабилизации финансового положения компании.

Напомним, недавно акции американской Tesla резко упали после публикации финансовой отчетности за второй квартал, которая разочаровала инвесторов. Акции компании подешевели почти на 15%.