Технологический обвал ударил по хедж-фондам: JPMorgan раскрыл масштабы убытков

Мировые хедж-фонды потеряли почти 3% прибыли за июль из-за резкой распродажи акций технологических компаний. Несмотря на это, с начала года их средняя доходность остается на уровне около 8%, свидетельствуют данные JPMorgan.

Почему хедж-фонды потеряли часть прибыли

Мировые хедж-фонды по итогам июля потеряли почти 3% накопленной прибыли из-за масштабной распродажи акций технологических компаний. Об этом говорится в аналитической заметке JPMorgan, с которой ознакомилось агентство Reuters.

Одним из ключевых факторов стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которая привела к резкому скачку цен на нефть и ухудшению настроений на финансовых рынках. На этом фоне акции производителей микрочипов оказались под сильным давлением, а индекс американских технологических компаний за июль снизился более чем на 7%.

В JPMorgan отмечают, что потери были связаны с чрезмерной концентрацией инвестиций в технологическом секторе. Когда рынки начали стремительно падать, многим фондам не удалось вовремя закрыть позиции по выгодным ценам.

Какие стратегии пострадали больше всего

Лучше всего среди основных стратегий выступили мультистратегические хедж-фонды, хотя и они завершили июль с убытком в 2,2%. Значительно худшие результаты показали фонды, специализирующиеся на отборе отдельных акций в Азиатско-Тихоокеанском регионе: их средняя доходность в июле составила минус 9,4%.

Количественные (quant) фонды, использующие математические модели для торговли акциями, потеряли в среднем 5% за месяц. В то же время именно эта стратегия, по оценкам JPMorgan, остается наиболее закредитованной – уровень кредитного плеча достигает около 450%.

Аналитики банка также обратили внимание на повторяющуюся тенденцию: начиная с 2018 года хедж-фонды часто сокращают неудачные позиции по американским акциям именно в июле, а осенью постепенно возвращаются на рынок. По оценкам JPMorgan, сокращение позиций в этом году стало одним из самых масштабных после 2020 и 2022 годов.

Отдельно Goldman Sachs сообщил, что июль стал вторым худшим месяцем за последние четыре года для глобальных фондов, специализирующихся на подборе акций, а азиатские управляющие активами зафиксировали худший месячный результат за всю историю наблюдений банка.