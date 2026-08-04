Не только Microsoft: куда Билл Гейтс вкладывает миллиарды долларов

Билл Гейтс уже давно не ограничивается инвестициями в Microsoft, хотя именно эта компания сделала его одним из самых богатых людей мира. Сегодня его портфель включает железные дороги, сельское хозяйство, энергетику, промышленность и даже сети отелей.

Какие компании занимают наибольшую долю в портфеле Билла Гейтса

Несмотря на то, что имя Билла Гейтса неразрывно связано с Microsoft, сегодня основная часть его инвестиций управляется через компанию Cascade Investment, сообщает Forbes. Именно она отвечает за диверсифицированный портфель миллиардера, который оценивается в десятки миллиардов долларов.

Одной из крупнейших инвестиций Гейтса остается Canadian National Railway – одна из ведущих железнодорожных компаний Северной Америки. Инвестор на протяжении многих лет сохраняет значительную долю в этом бизнесе, делая ставку на стабильные денежные потоки и стратегическое значение транспортной инфраструктуры.

Также среди крупнейших активов – Waste Management, крупнейшая компания США в сфере переработки и утилизации отходов. Этот бизнес считается защитным активом, поскольку спрос на его услуги практически не зависит от экономических циклов.

В портфеле Гейтса также присутствуют акции Caterpillar, одного из мировых лидеров по производству строительной и горнодобывающей техники, а также Deere & Company, которая выпускает сельскохозяйственную технику под брендом John Deere.

Особое место занимает Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. На протяжении многих лет Баффет и Гейтс поддерживали тесные деловые отношения, а инвестиция в холдинг стала еще одним элементом долгосрочной стратегии диверсификации.

На какие отрасли делает ставку миллиардер

Помимо фондового рынка, Билл Гейтс активно инвестирует в сельское хозяйство. Через Cascade Investment он стал одним из крупнейших частных владельцев сельскохозяйственных земель в США. Общая площадь его угодий превышает 270 тысяч акров, которые используются для выращивания различных культур.

Еще одним важным направлением являются экологические и энергетические технологии. Через фонд Breakthrough Energy Ventures Гейтс финансирует стартапы, работающие над развитием чистой энергетики, систем накопления электроэнергии, водородных технологий, новых типов ядерных реакторов и сокращением выбросов углерода.

Кроме того, инвестор вкладывает средства в гостиничный бизнес, недвижимость, биотехнологии и медицинские компании. Такой подход позволяет снизить зависимость от одного сектора экономики и обеспечить стабильный долгосрочный рост капитала.

Инвестиционная стратегия Билла Гейтса существенно отличается от представления о нем как о "человеке Microsoft". Основу его портфеля составляют компании с прогнозируемыми доходами, инфраструктурные активы и перспективные технологии, способные определять развитие мировой экономики в ближайшие десятилетия.