Золото как инвестиция: стоит ли покупать драгоценный металл в 2026 году

Золото традиционно считается защитным активом, который может помочь диверсифицировать инвестиционный портфель в периоды экономической и геополитической нестабильности. В то же время драгоценный металл не гарантирует прибыли, а его цена может значительно колебаться.

Почему инвесторы покупают золото

Одним из главных преимуществ золота является его способность выполнять роль диверсификатора. Когда часть финансовых активов теряет в цене из-за экономических потрясений, инфляционных рисков или геополитической нестабильности, спрос на золото может расти. World Gold Council отмечает, что драгоценный металл исторически мог помогать уменьшать общие потери портфеля в периоды системного риска.

Еще одна особенность золота заключается в том, что это физический актив, не являющийся долговым обязательством конкретной компании или государства. То есть владелец металла не зависит от платежеспособности эмитента, как это происходит, например, с корпоративной облигацией.

Именно поэтому золото часто рассматривают как способ сохранить часть капитала в долгосрочной перспективе. Его также используют для защиты портфеля от валютных и макроэкономических рисков. В то же время это не означает, что металл гарантированно будет расти во время каждого кризиса.

Показательным является 2026 год. В начале года золото продолжало демонстрировать сильную динамику, а его цена превысила отметку в 5 тысяч долларов за тройскую унцию. Среди факторов, поддерживающих спрос, World Gold Council называл неопределенность в отношении инфляции, геополитические риски и движения на рынке облигаций.

Важную роль на рынке играют и центральные банки. По данным World Gold Council, в 2026 году спрос центральных банков на золото остается одним из факторов поддержки рынка, поскольку регуляторы стремятся диверсифицировать международные резервы.

Инвестировать в золото можно различными способами. Один из вариантов – приобрести физический металл в виде банковских слитков или инвестиционных монет. Другой – использовать биржевые фонды, которые отслеживают цену золота, или другие финансовые инструменты, связанные с драгоценным металлом. Выбор зависит от суммы инвестиции, горизонта и готовности инвестора самостоятельно хранить физический актив.

Какие недостатки и риски имеет инвестиция в золото

Главный недостаток золота заключается в том, что оно не генерирует регулярного денежного потока. В отличие от депозита, облигаций или акций компании, выплачивающей дивиденды, само по себе владение золотом не приносит процентов или дивидендных выплат. Прибыль инвестора формируется прежде всего за счет роста цены актива.

Поэтому даже если золото является популярным защитным активом, его не стоит воспринимать как гарантированный способ заработка. Цена может как расти, так и падать в зависимости от процентных ставок, курса доллара, ожиданий относительно инфляции, геополитической ситуации и спроса со стороны инвесторов и центральных банков.

Примером такой волатильности является 2026 год. После сильного роста в начале года золото пережило заметную коррекцию: по данным Всемирного банка, в июне цена металла была примерно на 15% ниже февральского максимума. В то же время индекс цен на драгоценные металлы, по прогнозу Всемирного банка, все еще должен был вырасти примерно на 42% по итогам 2026 года.

Для инвестора, вкладывающего средства в физическое золото, существуют и дополнительные расходы. Речь идет о разнице между ценой покупки и ценой, по которой металл можно продать, а также о расходах на хранение и безопасность. Поэтому краткосрочные операции с физическим золотом могут быть менее выгодными, чем кажется на первый взгляд.

Отдельный риск возникает при инвестировании через финансовые инструменты, связанные с золотом. Например, биржевые фонды могут упростить доступ к рынку, но инвестор должен учитывать комиссии, структуру конкретного продукта и риски посредника.

Самое важное правило – не делать золото единственным активом в портфеле. Диверсификация не гарантирует отсутствия убытков, но может уменьшить зависимость результата от поведения одного конкретного актива.

Поэтому золото целесообразнее рассматривать как один из элементов долгосрочной стратегии, а не как способ быстро заработать на росте котировок. Особенно это актуально после резкого подорожания металла: потенциальный инвестор должен учитывать не только возможность дальнейшего роста, но и риск коррекции.

Ранее мы писали, что золото традиционно считается защитным активом, однако покупка украшений из драгоценного металла не всегда означает выгодное вложение. Если цель – именно сохранить и приумножить капитал, инвесторам стоит обратить внимание на банковское золото.