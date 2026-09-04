Украинцы установили абсолютный рекорд по покупке облигаций: сколько денег доверили государству

Объем государственных облигаций, находящихся в собственности украинцев, по состоянию на 1 сентября 2026 года превысил 163 миллиарда гривен, что стало новым историческим максимумом. Только в течение августа граждане увеличили свой инвестиционный портфель более чем на 3,7 миллиарда гривен.

Украинцы стали больше вкладывать деньги в ОВГЗ

По данным Министерства финансов Украины, спрос на государственные ценные бумаги среди физических лиц ускорился на фоне стремления защитить сбережения от инфляции. В целом объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – то есть ценных бумаг, с помощью которых правительство занимает средства у граждан и бизнеса под проценты – достиг в обращении отметки в 2 триллиона гривен.

Крупнейшими держателями этих ценных бумаг остаются коммерческие банки, на счетах которых находится 926,4 миллиарда гривен. Национальный банк Украины владеет портфелем на сумму 655,8 миллиарда гривен, а отечественные компании и бизнес вложили более 213,6 миллиарда гривен.

Страховые компании владеют ценными бумагами на сумму 25,6 миллиарда гривен, иностранные инвесторы – на 17,2 миллиарда гривен, тогда как доля территориальных общин остается фиксированной и составляет около 0,3 миллиарда гривен.

Как государство привлекает средства в бюджет

Помимо стандартных размещений, правительство активно оптимизирует график долговых выплат в условиях войны. В августе Минфин провел 13 стандартных аукционов и один специальный switch-аукцион – обмен ценных бумаг, срок выплат по которым наступил бы в ближайшее время, на новые долгосрочные облигации.

В рамках операции обмена инвесторы согласились заменить облигации с погашением в конце сентября 2026 года на ценные бумаги с выплатой в августе 2029 года с доходностью 12,61% годовых на общую сумму 15 миллиардов гривен. Это снижает нагрузку на бюджет в данный момент и распределяет выплаты во времени, что гарантирует финансовую стабильность государства.

Всего за восемь месяцев 2026 года внутренний рынок ценных бумаг принес в Госказначейство 343,4 миллиарда гривен. Из этой суммы 248,2 миллиарда гривен привлекли через прямые аукционы, а еще 95,2 миллиарда гривен – через механизмы обмена.

Что это значит для кошелька и как приобрести

Для рядового украинца государственные облигации стали выгодной альтернативой банковским депозитам, ведь доход по ним не облагается налогом. Например, вложив 100 тысяч гривен под действующие 15–16% годовых, инвестор получит до 16 тысяч гривен чистой прибыли, тогда как с депозитной прибыли придется уплатить 18% налога на доходы и 1,5% военного сбора.

Купить облигации можно от 1 000 гривен, 1 000 долларов или 1 000 евро прямо со смартфона через приложение "Дія", а также в приложениях банков и брокеров. В приложении "Дия" процедура занимает несколько минут: в разделе "Услуги" достаточно выбрать "Военные облигации", выбрать выпуск и подтвердить оплату.

Как мы уже рассказывали ранее, текущая учетная ставка Нацбанка составляет 15,5%, поэтому доходность ценных бумаг позволяет полностью покрывать рост цен и получать реальную прибыль.