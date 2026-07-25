Всего 100 долларов могли изменить жизнь: сколько за 15 лет заработали владельцы биткойнов

За последние 15 лет биткойн прошел путь от малоизвестного цифрового актива до одного из самых дорогих финансовых инструментов в мире. Инвесторы, которые рискнули купить криптовалюту в самом начале ее истории, сегодня получили прибыль, измеряемую тысячами и даже миллионами процентов.

Насколько выросла стоимость биткоина за 15 лет

Пятнадцать лет назад биткойн был практически неизвестным активом, а его стоимость измерялась всего несколькими центами, сообщает Ain.ua. В середине 2010 года один BTC торговался примерно по 0,08 доллара.

Сегодня, когда цена биткоина превышает 200 тысяч долларов за монету, ранние инвесторы оказались среди тех, кто получил одну из самых успешных инвестиционных доходностей в истории финансовых рынков.

Если предположить, что инвестор вложил в биткойн 100 долларов в 2010 году, он мог приобрести около 1 250 BTC. По сегодняшней стоимости криптовалюты такой пакет оценивался бы примерно в 250 миллионов долларов.

Еще более впечатляющим является пример с вложением 1 000 долларов. Такая инвестиция позволила бы приобрести около 12 500 BTC, которые сегодня стоили бы около 2,5 миллиарда долларов.

Почему биткойн стал одной из самых успешных инвестиций

Стремительный рост стоимости биткоина стал возможен благодаря сочетанию нескольких факторов. Прежде всего, это ограниченная эмиссия – максимальное количество монет составляет 21 миллион BTC, что создает дефицит актива.

Кроме того, за последние годы криптовалюта получила широкое признание среди институциональных инвесторов. Большие инвестиционные фонды, банки и публичные компании начали включать биткойн в свои портфели, а запуск спотовых Bitcoin ETF в США сделал инвестиции в криптовалюту более доступными для миллионов людей.

Впрочем, эксперты отмечают, что историческая доходность не гарантирует аналогичных результатов в будущем. Биткойн остается одним из самых волатильных финансовых активов, а его цена может изменяться на десятки процентов даже в течение нескольких дней. Именно поэтому инвесторам рекомендуют оценивать собственную склонность к риску и диверсифицировать инвестиционный портфель, а не полагаться только на один актив.