Вложились в Apple 20 лет назад: вот сколько можно было бы заработать сегодня

Инвестиции в качественные компании часто приносят вознаграждение терпеливым инвесторам. История Apple – один из самых ярких примеров того, как долгосрочное владение акциями может приумножить вложенный капитал в десятки раз.

Как изменилась цена акций Apple за 20 лет

Американская корпорация Apple уже много лет остается одной из самых дорогих компаний мира и входит в число лидеров фондового рынка. Однако, как сообщает Bloomberg, еще два десятилетия назад ее акции стоили в десятки раз дешевле, а потенциал роста был далеко не очевиден.

Инвесторы, которые решили приобрести акции компании примерно 20 лет назад и не продавали их в течение этого времени, получили чрезвычайно высокую доходность. Apple регулярно демонстрировала рост доходов, выпускала новые продукты, а также проводила выкуп собственных акций и выплачивала дивиденды, что положительно сказывалось на их стоимости.

В середине 2006 года акции Apple (с учетом всех будущих сплитов) торговались примерно по 8–9 долларов за штуку. По состоянию на середину 2026 года их рыночная цена составляет около 210 долларов.

Таким образом, только благодаря росту курса акций их стоимость увеличилась почти в 24 раза. Это означает, что инвестор, вложивший тогда 10 тысяч долларов и просто удерживавший акции, сегодня имел бы пакет стоимостью более 240 тысяч долларов без учета полученных дивидендов и возможного реинвестирования выплат.

Еще большего результата могли достичь те, кто регулярно докупал акции во время рыночных спадов. Именно долгосрочная стратегия стала одним из главных факторов успеха для инвесторов Apple.

Почему Apple стала одной из лучших долгосрочных инвестиций

За последние 20 лет компания прошла путь от производителя компьютеров и смартфонов до глобального технологического гиганта с капитализацией в несколько триллионов долларов. Решающую роль в этом сыграли успешные продукты, рост сегмента сервисов, развитие экосистемы и стабильное увеличение финансовых показателей.

Apple также остается одной из самых прибыльных компаний в мире, регулярно выкупает собственные акции, что поддерживает их рыночную стоимость, и выплачивает дивиденды акционерам. Именно поэтому ее акции часто называют примером классической долгосрочной инвестиции.

Впрочем, даже такая успешная история не гарантирует аналогичной доходности в будущем. Фондовый рынок всегда сопряжен с рисками, а прошлые результаты не являются гарантией будущих доходов. Однако пример Apple демонстрирует, насколько мощным может быть эффект долгосрочного инвестирования в сильный бизнес.