Фьючерсы на Уолл-стрит вновь растут: инвесторы сделали ставку на искусственный интеллект

Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на фоне надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке и ожиданий финансовых результатов технологических гигантов. Особое внимание инвесторы уделяют компаниям, которые определяют дальнейшие перспективы бума искусственного интеллекта.

Почему фондовый рынок США вернулся к росту

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы перешли к росту после нескольких сессий подряд с потерями, сообщает Reuters. Оптимизм инвесторов поддержали сообщения о возможном прекращении боевых действий между Ираном и США при посредничестве международных партнеров.

По данным издания, Тегеран получил предложение о 10-дневном перемирии, что частично снизило напряжение на финансовых рынках. В то же время риски остаются высокими, ведь поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили о намерении ввести морскую блокаду Саудовской Аравии, что может повлиять на мировую торговлю и поставки энергоносителей.

Несмотря на это, цены на нефть Brent отступили от месячного максимума, а снижение стоимости энергоносителей поддержало фондовый рынок. Больше всего росли акции производителей микрочипов. В частности, биржевой фонд iShares Semiconductor ETF (SOXX) прибавил почти 3,8% на премаркете.

Какие события сейчас определяют настроения инвесторов

На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к квартальной отчетности Alphabet и Intel. Именно результаты этих компаний могут показать, способен ли сектор искусственного интеллекта и в дальнейшем оставаться главным драйвером американского фондового рынка.

В последние недели производители чипов оказались под значительным давлением из-за опасений, что их оценки стали слишком высокими после стремительного роста. Индекс Philadelphia Semiconductor Index (SOX) ранее вошел в "медвежий" рынок, опустившись более чем на 20% от июньского максимума. В то же время с начала года он по-прежнему демонстрирует рост около 66%.

Дополнительным фактором неопределенности стали новые торговые меры США. Президент Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на широкий перечень товаров из Канады, что может открыть новый этап глобальной торговой войны.

Среди отдельных компаний внимание рынка привлекла Nebius, акции которой на премаркете подскочили почти на 8% после того, как Nvidia сообщила о приобретении 9,3% пассивной доли в компании, работающей в сфере облачной инфраструктуры для искусственного интеллекта. Это еще раз подтвердило, что сектор искусственного интеллекта остается одним из ключевых направлений для глобальных инвесторов.