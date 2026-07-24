Сколько можно заработать на гривневом депозите в 2026 году: банки назвали суммы

Депозиты в гривнах остаются одним из самых привлекательных инструментов для сохранения сбережений в 2026 году. По оценкам банкиров, действующие ставки позволяют не только компенсировать инфляцию, но и получить реальный доход при условии стабильного валютного курса.

Какой доход могут принести гривневые депозиты

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал в комментарии 24 Канала, что в конце июля – начале августа ситуация на депозитном рынке остается стабильной. Чтобы понять, почему гривневые вклады остаются выгодными, банкир напоминает, что при годовой инфляции ниже 13% и курсе доллара до 47 гривен большинство депозитных программ сохранят свою привлекательность.

При размещении 50 тысяч гривен на 3 месяца по средней ставке 13% годовых начисленный доход, по его словам, составит 1 625 гривен. Из этой суммы будет удержано 292,50 гривны налога на доходы физических лиц и 81,25 гривны военного сбора. Таким образом, чистый доход вкладчика составит 1 251,25 гривны, а общая сумма средств по окончании срока депозита – 51 251,25 гривны.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Чистая доходность такого вклада за три месяца составит около 2,5%. Если взять курс 45 гривен за доллар в качестве ориентира, покупка доллара окажется выгоднее только в том случае, если за три месяца курс превысит примерно 46,13 гривны за доллар. В то же время депозит защитит средства от обесценивания, если накопленная инфляция за этот период не превысит 2,5%.

При размещении 50 тысяч гривен на 6 месяцев по средней ставке 14,5% годовых начисленный доход составит 3 625 гривен. После уплаты 652,50 гривен НДФЛ и 181,25 гривен военного сбора вкладчик получит 2 791,25 гривен чистого дохода. Общая сумма средств в конце срока составит 52 791,25 гривны.

"Чистая доходность за полгода составит около 5,58%. Если взять курс 45 гривен за доллар в качестве ориентира, валютная альтернатива принесет аналогичный результат только при условии роста курса примерно до 47,51 гривны за доллар. Инфляционным порогом для этого депозита является рост потребительских цен примерно на 5,58% за шесть месяцев", – отмечает Дмитрий Замотаев.

По словам специалиста, при размещении 50 тысяч гривен на 9 месяцев по средней ставке 14% годовых начисленный доход составит 5 250 гривен. Налоговые отчисления составят 945 гривен НДФЛ и 262,50 гривен военного сбора. Чистый доход вкладчика составит 4 042,50 гривны, а общая сумма средств – 54 042,50 гривны.

Таким образом, чистая доходность девятимесячного депозита составит около 8,09%. Если взять курс 45 гривен за доллар в качестве ориентира, покупка валюты станет выгоднее только в том случае, если курс доллара за это время вырастет примерно до 48,64 гривны за доллар. Для сохранения реальной стоимости средств накопленная инфляция за девять месяцев не должна превысить примерно 8,09%.

Какой будет ситуация в депозитном сегменте в июле-августе

Таким образом, по мнению Дмитрия Замотаева, в конце июля и в начале августа ситуация в депозитном сегменте будет оставаться стабильной. Ожидаемое сохранение учетной ставки и других монетарных инструментов НБУ позволит банкам и в дальнейшем предлагать высокие ставки по гривневым вкладам. Наиболее популярными останутся депозиты на 6 месяцев, которые сочетают высокую доходность с возможностью не выводить средства из личного финансового оборота на слишком длительный срок.

"При условии, что инфляция не ускорится сверх прогнозируемых Нацбанком показателей – а это 9,4% по итогам 2026 года, а курс доллара не превысит отметку в 47 гривен, гривневые депозиты и в дальнейшем будут позволять не только сохранять покупательную способность сбережений, но и получать умеренный реальный доход", – говорит специалист.

В то же время август может стать периодом постепенного накопления инфляционных и курсовых рисков. Подготовка к отопительному сезону, рост спроса на валюту со стороны импортеров, энергетические риски и последствия войны потребуют от НБУ осторожности. Именно поэтому наиболее вероятной стратегией регулятора останется сохранение действующей монетарной "конструкции" без преждевременного смягчения.