Большинство инвесторов допускает эту ошибку: как не потерять свои деньги

Даже самые успешные инвесторы не могут полностью избежать рисков на финансовых рынках. Однако существует стратегия, которая помогает существенно сократить возможные потери и сделать инвестиционный портфель более устойчивым к кризисам.

Что такое диверсификация инвестиций и почему она нужна

Диверсификация – это один из базовых принципов инвестирования, который предполагает распределение средств между различными активами, сообщает "Минфин". Главная цель такой стратегии – снизить риск значительных финансовых потерь, если одно из направлений инвестирования покажет слабые результаты.

Например, если инвестор вложит все сбережения только в акции одной компании, он будет полностью зависеть от ее финансовых показателей. Если же капитал распределить между акциями, облигациями, биржевыми фондами (ETF), драгоценными металлами или другими активами, падение одного из них может компенсироваться ростом других.

Именно поэтому диверсификацию часто называют одним из самых эффективных способов защиты инвестиционного портфеля от резких колебаний рынка.

Как правильно диверсифицировать инвестиционный портфель

Эксперты рекомендуют диверсифицировать портфель сразу по нескольким направлениям. Во-первых, стоит инвестировать в различные классы активов: акции, государственные и корпоративные облигации, ETF, золото или другие инструменты в зависимости от собственной стратегии и уровня риска.

Во-вторых, целесообразно распределять средства между компаниями из разных секторов экономики. Например, не ограничиваться только технологическими компаниями, а включить в портфель представителей финансового сектора, здравоохранения, энергетики или потребительских товаров.

Также важно учитывать географическую диверсификацию. Инвестиции в компании из разных стран или регионов помогают снизить влияние экономических проблем отдельного государства на весь портфель.

В то же время диверсификация не гарантирует прибыли и не устраняет риски полностью. Она лишь помогает сделать инвестиции более сбалансированными и снизить вероятность больших потерь в случае неблагоприятной ситуации на рынке. Именно поэтому этот принцип считается одним из ключевых для долгосрочного инвестирования.