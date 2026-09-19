Как получать большой пассивный доход: зачем нужна диверсификация активов

Высокий пассивный доход не обязательно означает поиск одного актива с максимальной доходностью, ведь вместе с потенциальной прибылью растет и риск. Гораздо более устойчивым подходом является диверсификация, когда деньги распределяются между несколькими активами и источниками дохода.

Почему диверсификация важна для пассивного дохода

Диверсификация означает распределение капитала между различными активами таким образом, чтобы падение стоимости или доходности одного из них не поставило под угрозу весь портфель. Investor.gov объясняет, что распределение активов зависит от инвестиционного горизонта и готовности человека принимать риск, а диверсификация помогает снизить общий риск портфеля.

Для человека, который хочет получать пассивный доход, это особенно важно. Если весь капитал вложен, например, только в одну квартиру, инвестор зависит от одного источника арендного дохода. Если недвижимость простаивает, требует дорогостоящего ремонта или арендатор задерживает оплату, весь денежный поток может исчезнуть.

Вместо этого портфель можно распределить между несколькими классами активов. Например, часть средств можно направить в ОВГЗ, часть – на депозит или в другие консервативные инструменты, еще часть – в акции или ETF, а при достаточном капитале рассмотреть возможность инвестирования в недвижимость.

Тактый подход позволяет объединить активы с различными характеристиками. Одни могут генерировать регулярный процентный доход, другие – приносить арендные платежи, а третьи обладают потенциалом роста стоимости самого капитала.

В то же время диверсификация не гарантирует отсутствия убытков. Если падает весь рынок или ухудшается экономическая ситуация, различные активы могут одновременно терять стоимость, однако правильно сформированный портфель может уменьшить зависимость инвестора от одного конкретного риска.

Именно поэтому перед формированием портфеля стоит определить, какую сумму человек хочет получать ежемесячно, на какой срок инвестирует деньги и какую потерю капитала готов выдержать.

Как распределить активы для более стабильного дохода

Универсальной пропорции для всех инвесторов не существует. Согласно подходу Investor.gov, структура портфеля должна зависеть от инвестиционного горизонта и риск-профиля конкретного человека. Чем короче срок, тем меньше смысла делать ставку на высокорисковые активы с нестабильной ценой.

Условный портфель для получения пассивного дохода можно построить по принципу нескольких "корзин". Например, консервативную часть капитала можно держать в государственных облигациях и депозитах, часть – в активах с потенциалом долгосрочного роста, а еще одну часть – в недвижимости или других инструментах, способных генерировать регулярный денежный поток.

В Украине одним из вариантов для такой стратегии являются ОВГЗ. По результатам аукциона 8 сентября 2026 года доходность отдельных гривневых облигаций составила 15,16% и 16,09% годовых в зависимости от срока до погашения. Данные об актуальных размещениях и ставках публикует Министерство финансов Украины.

Еще одним элементом портфеля могут быть банковские депозиты. По данным НБУ, во втором квартале 2026 года гривневые средства физических лиц в банках выросли на 7,1% за квартал, а срочные гривневые депозиты – на 4,1%. Регулятор также сообщал, что с начала 2026 года вложения населения в срочные гривневые депозиты увеличились почти на 10%.

Для долгосрочного портфеля можно рассматривать акции и ETF. Их преимущество заключается не только в возможных дивидендах, но и в потенциальном росте стоимости активов. В то же время эти инструменты значительно сильнее зависят от ситуации на фондовом рынке, поэтому вкладывать в них средства, которые могут понадобиться в ближайшее время, рискованно.

Недвижимость также может стать источником регулярного дохода за счет аренды. Однако здесь необходимо учитывать высокую начальную сумму инвестиций, расходы на ремонт и содержание, риск простоя объекта и зависимость от местного рынка.

Ключевой принцип заключается в том, чтобы не пытаться получить максимальную доходность от каждой части портфеля в отдельности. Вместо этого стоит создать комбинацию активов, в которой одни обеспечивают относительно предсказуемый денежный поток, другие защищают капитал или добавляют потенциал роста.

Периодически структуру портфеля также стоит пересматривать. Если один актив существенно вырос и начал занимать слишком большую долю капитала, инвестор может провести ребалансировку – вернуть соотношение активов к заранее определенным ориентирам. Investor.gov отмечает, что ребалансировка является одним из способов поддерживать желаемый уровень риска портфеля.

Таким образом, большой пассивный доход – это не обязательно результат одной сверхдоходной инвестиции. Гораздо более устойчивым подходом может быть постепенное формирование диверсифицированного портфеля, в котором различные активы выполняют разные функции и создают несколько источников потенциального дохода.

Кстати, в 2026 году у украинцев есть несколько вариантов для сохранения и приумножения сбережений, однако одним из самых доступных остается инвестирование в государственные облигации. Военные ОВГЗ позволяют одновременно получать доход и направлять средства на финансирование потребностей государственного бюджета.